Penovacia tryska FJ 3

Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 300 ml.

Penovacia tryska FJ 3 určená na tvorbu aktívnej peny - jednoduché čistenie všetkých povrchov ako je napr. lak, sklo alebo kameň. Ideálna pre autá, zimné záhrady, záhradný nábytok, fasády, schody, obytné automobily, chodníky, múry, žalúzie, terasy, vjazdy atď. Objem nádoby je 0,3 l. Jednoducho nalejte penový čistiaci prostriedok Kärcher priamo do penovacej trysky, trysku nasuňte na pištoľ a pohodlne naneste penu. Hodí sa pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K2 - K7. Ideálna v spojení s čistiacim prostriedkom Ultra Foam Cleaner značky Kärcher.

Vlastnosti a výhody
Jednoduché striedanie rôznych čistiacich prostriedkov
  • Obzvlášť jednoduchá obsluha
Intenzívna a priľnavá pena
  • Jednoduché čistenie všetkých povrchov
Priehľadná nádoba na čistiaci prostriedok
  • Objem nádoby je vždy viditeľný
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Antracitová
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 93 x 201 x 120
Kompatibilita Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Zimné záhrady
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Terasa
  • Žalúzie/rolety
  • Cesty
  • (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Obytné automobily