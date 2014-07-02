Predĺženie pracovného nadstavca

Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.

Vlastnosti a výhody
Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m
  • Na čistenie ťažko prístupných miest (hlavne vo výške)
Kompaktný tvar
  • Predĺženie akčného rádiusu, vyššia flexibilita
  • Ľahká manipulácia.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 446 x 45 x 45

Oblasti využitia
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
Predĺženie pracovného nadstavca náhradný diel

