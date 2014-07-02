Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m

Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov

Súprava na čistenie potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov. Štyri dozadu nasmerované vysokotlakové prúdy posúvajú hadicu cez potrubie a uvoľňujú upchatie. Pomocou značenia a značkovacieho krúžku je možné sledovať posúvanie v potrubí. Flexibilná a kvalitná hadica s dĺžkou 7,5 m je zosilnená textilným výpletom a má extra krátku mosadznú trysku pre optimálnu pohyblivosť v potrubí. Okrem toho je hadica vybavená ochranou proti zalomeniu a mosadznou prípojkou - pre dlhú životnosť. Hodí sa na použitie v domácnosti a vo vonkajších priestoroch. Kompatibilná je so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher pre domácnosť tried K2 - K7.

Vlastnosti a výhody
Extra krátka mosadzná tryska
  • Optimálna pohyblivosť v potrubí
Hadica s textilným výpletom
  • Flexibilná a kvalitná hadica s dlhou životnosťou
Štyri dozadu nasmerované vysokotlakové prúdy
  • Efektívne a rýchle riešenie pre zapchaté potrubia
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
  • Efektívne a rýchle riešenie pre zapchaté potrubia
Pripojenie - bajonet
  • Obzvlášť jednoduchá obsluha
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 7,5
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 245 x 245 x 65

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Potrubie
  • Zvody
  • Kanalizácie
Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher