iSolar VT - hadice 7

Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.

Vysoce kvalitní a flexibilní vysokotlaká hadice s gumovým krytím je vhodná pro použití ve spojení s Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť hadice disponuje výbornou kluzností - ideální pro vytahování a zatahování teleskopické tyče.

Specifikace

Technické údaje

Délka teleskopického držadla (m) 8,5
Teplota přívodní vody (°C) max. 155
Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,6
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly iSolar VT - hadice 7

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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