Teleskopický nástavec TL 7 F

Teleskopický nástavec TL 7 F s dosahem až 7 m vyrobená z robustního a lehkého skleněného vlákna. S praktickými rychloupínáky pro snadné zasunutí a vysunutí.

Ideální pro čištění oken, fasád a solárních panelů pomocí kartáčů a osmózy vodou, až 7 m dlouhý teleskopický nástavec TL 7 F vyrobený ze skleněných vláken. Praktické rychloupínací prvky umožňují pohodlné zasunutí a vysunutí, upínací sílu lze individuálně nastavit a nastavit bez námahy a bez nářadí. Otočná základna zajišťuje velmi jednoduchou a ergonomickou práci - v případě potřeby lze přímo na základnu připevnit nosný popruh.

Charakteristické znaky a výhody
Teleskopický nástavec TL 7 F: Multifunkční použití
Multifunkční použití
Pro čištění oken, fasád a solárních panelů Pro vysokotlaké čištění nebo nízkotlaké čištění pomocí mycích kartáčů.
Teleskopický nástavec TL 7 F: Maximální ergonomie
Maximální ergonomie
Rychloupínací šrouby pro rychlé a jednoduché uvolnění upnutí nástavce. Otočná základna zajišťuje jednoduchou a ergonomickou práci.
Teleskopický nástavec TL 7 F: Vysoký uživatelský standard/přívětivost
Vysoký uživatelský standard/přívětivost
Nastavení upínací síly bez použití nářadí u rychloupínacích prvků. S upínacími háky pro vedení hadice na vodu vně nástavce. Základna s háčky pro připevnění popruhu a nosného rámu.
Maximální bezpečnost
  • Haptická a vizuální výsuvná zarážka zabraňuje neúmyslné demontáži.
  • Neelektrovodivý nástavec
Specifikace

Technické údaje

Délka teleskopického držadla (m) 2 - 7
Teplota přívodní vody (°C) max. 60
Materiál Skelné vlákno
Prvky 5
Připojovací závit M 18
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,1

Obsah balení

  • Nastavení upínací síly bez použití nářadí
  • Nastavení upínací síly bez použití nářadí
  • Háček na hadici
  • Vytahovací zátka

Videa

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Oblasti použití
  • Ideální pro čištění oken, fasád a solárních panelů
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