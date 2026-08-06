Teleskopický nástavec TL 7 H

Multifunkční hybridní teleskopický nástavec TL 7 H vyrobený z tuhé a lehké směsi uhlíkových vláken. Teleskopický díky rychloupínákům. Dosah až 7 m.

Ať už se jedná o čištění oken, fasád nebo solárních panelů pomocí osmózy, nízkotlakých a mycích kartáčů nebo vysokého tlaku. Náš hybridní teleskopický nástavec TL 7 H s dosahem až 7 m je multifunkční. Vyrobeno ze speciální směsi uhlíkových a skleněných vláken, zaujme vynikající tuhostí a zároveň velmi nízkou hmotností. Inovativní rychloupínací prvky umožňují pohodlné zatažení a vysunutí, zatímco integrované zařízení proti překroucení a otočný podstavec zajišťují maximální ergonomické pracovní podmínky. Manipulace také usnadňuje individuální nastavení upínací síly bez použití nářadí. Nosný popruh lze také použít pomocí háku na základně.

Charakteristické znaky a výhody
Teleskopický nástavec TL 7 H: Multifunkční použití
Multifunkční použití
Pro čištění oken, fasád a solárních panelů Pro vysokotlaké čištění nebo nízkotlaké čištění pomocí mycích kartáčů.
Teleskopický nástavec TL 7 H: Maximální ergonomie
Maximální ergonomie
Anti-spin zámek nástavcepro bezpečnou a ergonomickou práci. Rychloupínací šrouby pro rychlé a jednoduché uvolnění upnutí nástavce. Otočná základna zajišťuje jednoduchou a ergonomickou práci.
Teleskopický nástavec TL 7 H: Vysoký uživatelský standard/přívětivost
Vysoký uživatelský standard/přívětivost
Nastavení upínací síly bez použití nářadí u rychloupínacích prvků. S upínacími háky pro vedení hadice na vodu vně nástavce. Základna s háčky pro připevnění popruhu a nosného rámu.
Maximální bezpečnost
  • Haptická a vizuální výsuvná zarážka zabraňuje neúmyslné demontáži.
  • Neelektrovodivý nástavec
Specifikace

Technické údaje

Délka teleskopického držadla (m) 2 - 7
Teplota přívodní vody (°C) max. 60
Materiál Hybrid
Prvky 5
Připojovací závit M 18
Hmotnost včetně obalu (kg) 4,6

Obsah balení

  • Nastavení upínací síly bez použití nářadí
  • Ochrana proti otáčení
  • Nastavení upínací síly bez použití nářadí
  • Háček na hadici
  • Vytahovací zátka

Videa

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Oblasti použití
  • Ideální pro čištění oken, fasád a solárních panelů
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