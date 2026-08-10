Teleskopický nástavec TL 10 C

Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů.

Kromě různých oblastí použití s vysokým nebo nízkým tlakem na čištění oken, fasád a solárních panelů umožňuje teleskopický nástavec TL 10 C také aplikace pro vysávání, jako je vysávání prachu na potrubí. Skládá se z vysoce kvalitních uhlíkových vláken a díky praktickým rychloupínákům a beznástrojově nastavitelné upínací síle pro dosah až 10 m zaujme TL 10 C maximální tuhostí a minimální hmotností. Integrované zařízení proti překroucení a otočná základna zajišťují ještě bezpečnější a ergonomičtější práci. Základna má také háček pro bezpečné připevnění nosného popruhu.

Charakteristické znaky a výhody
Teleskopický nástavec TL 10 C: Multifunkční použití
Multifunkční použití
Pro čištění oken, fasád a solárních panelů Pro vysokotlaké čištění nebo nízkotlaké čištění pomocí mycích kartáčů.
Teleskopický nástavec TL 10 C: Maximální ergonomie
Maximální ergonomie
Anti-spin zámek nástavcepro bezpečnou a ergonomickou práci. Rychloupínací šrouby pro rychlé a jednoduché uvolnění upnutí nástavce. Otočná základna zajišťuje jednoduchou a ergonomickou práci.
Teleskopický nástavec TL 10 C: Vysoký uživatelský standard/přívětivost
Vysoký uživatelský standard/přívětivost
Nastavení upínací síly bez použití nářadí u rychloupínacích prvků. S upínacími háky pro vedení hadice na vodu vně nástavce. Základna s háčky pro připevnění popruhu a nosného rámu.
Maximální bezpečnost
  • Haptická a vizuální výsuvná zarážka zabraňuje neúmyslné demontáži.
  • Neelektrovodivý nástavec
Specifikace

Technické údaje

Délka teleskopického držadla (m) 2,2 - 10
Teplota přívodní vody (°C) max. 60
Materiál Karbon
Prvky 7
Připojovací závit M 18
Hmotnost včetně obalu (kg) 9,3

Obsah balení

  • Vysávání
  • Nastavení upínací síly bez použití nářadí
  • Ochrana proti otáčení
  • Nastavení upínací síly bez použití nářadí
  • Háček na hadici
  • Vytahovací zátka

Videa

Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Ideální pro čištění oken, fasád a solárních panelů
  • Umožňuje také vysávání ve velkých výškách
Příslušenství