Veepehmendi RM 110, 20l

Ennetab katlakivijääkide teket kuuma vee kõrgsurvepesurites. Uus koostis pakub täiendatud kaitset katlakivi tekke vastu kütteelemendisüsteemis (kuni 150 °C) ja integraalset korrosioonikaitset kõigile HDS-seeria masinate osadele, mis veega kokku puutuvad.

Vedenpehmennysaine, joka suojaa kuumavesipesureiden komponentteja kuuman veden aiheuttamalta rasitukselta ja kulumiselta. Toiminta-alue aina 150°C saakka.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 9
Kaal (kg) 20,3
Kaal, sh pakend (kg) 21,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 250 x 420
Toode
  • Kõikehõlmav kaitse ja hooldus kuuma vee kõrgsurvepesuritele
  • Kaitseb kütteelementi efektiivselt katlakivi eest
  • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
  • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
  • Fosfaadivaba
  • NTA-vaba
Veepehmendi RM 110, 20l
Veepehmendi RM 110, 20l
Veepehmendi RM 110, 20l
Kasutusvaldkonnad
  • Transport ja transpordiseadmed
  • Autode/mootorite pesu
  • Rasvaärastus ja fosfaatimine
  • Pindade rasvaärastus
  • Masinate hooldus, katlakivieemaldus
Lisatarvikud