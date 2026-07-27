Veepehmendi RM 110, 20l
Ennetab katlakivijääkide teket kuuma vee kõrgsurvepesurites. Uus koostis pakub täiendatud kaitset katlakivi tekke vastu kütteelemendisüsteemis (kuni 150 °C) ja integraalset korrosioonikaitset kõigile HDS-seeria masinate osadele, mis veega kokku puutuvad.
Vedenpehmennysaine, joka suojaa kuumavesipesureiden komponentteja kuuman veden aiheuttamalta rasitukselta ja kulumiselta. Toiminta-alue aina 150°C saakka.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|20
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|9
|Kaal (kg)
|20,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|21,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 250 x 420
Toode
- Kõikehõlmav kaitse ja hooldus kuuma vee kõrgsurvepesuritele
- Kaitseb kütteelementi efektiivselt katlakivi eest
- Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
- Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
- Fosfaadivaba
- NTA-vaba
Kokkusobivad masinad
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S *EU
- HDS 13/20-4 SXA *EU
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 7/16-4 C Basic
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C *EU
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA *EU
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Kasutusvaldkonnad
- Transport ja transpordiseadmed
- Autode/mootorite pesu
- Rasvaärastus ja fosfaatimine
- Pindade rasvaärastus
- Masinate hooldus, katlakivieemaldus