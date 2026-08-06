Maināms akumulators 18V 2,5A

18 V/2,5 Ah Battery Power maināms akumulators ar inovatīvu reāllaika tehnoloģiju, ieskaitot LCD displeju, lai parādītu akumulatora uzlādes līmeni. Piemērots lietošanai visās Kärcher 18 V Battery Power akumulatoru platformas ierīcēs.

Akumulatora statusu var aplūkot ar vienu acu uzmetienu, pateicoties inovatīvajai reāllaika tehnoloģijai: integrētais LCD displejs parāda atlikušo darbības laiku, atlikušo uzlādes laiku un uzlādes stāvokli atkarībā no tā, kuru ierīci izmantojat. Litija jonu šūnas garantē vienmērīgu veiktspēju un novērš pašizlādi un atmiņas efektu (jaudas zudums biežas daļējas izlādes dēļ). Pieskārienam patīkamie korpusa elementi novērš slīdēšanu uz gludām un slīpām virsmām. Maināmais akumulators Kärcher 18 V / 2,5 Ah Battery Power ir piemērots lietošanai visās Kärcher 18 V Battery Power akumulatoru platformas ierīcēs.

Īpašības un ieguvumi
Maināms akumulators 18V 2,5A: Inovatīva reāllaika tehnoloģija
Inovatīva reāllaika tehnoloģija
Integrētais LCD displejs visu laiku parāda atlikušo darbības laiku, uzlādes laiku un uzlādes stāvokli.
Maināms akumulators 18V 2,5A: 18 V Kärcher akumulatora platforma
18 V Kärcher akumulatora platforma
Lietošanai visās 18 V Kärcher Battery Power akumulatoru platformas ierīcēs. Lietošanai ar visām 18 V Kärcher Battery Power+ akumulatoru platformas ierīcēm.
Maināms akumulators 18V 2,5A: Jaudīgas litija jonu šūnas
Jaudīgas litija jonu šūnas
Litija jonu akumulators garantē vienmērīgu jaudu, vienlaikus novēršot pašizlādi un atmiņas efektu.
Automātiskais uzglabāšanas režīms
  • Pagarina šūnu kalpošanas laiku.
IPX 5 vērtējums - aizsargāts pret ūdens strūklām no visiem virzieniem
  • Uzticama aizsardzība darbos, kuros izmanto ūdens strūklas.
Efektīva temperatūras vadība
  • Augsta veiktspēja, pateicoties efektīvai siltuma buferēšanai un inteliģentai akumulatora pārvaldībai.
Inteliģenta šūnu uzraudzība
  • Aizsargā akumulatoru no pārslodzes, pārkaršanas un pilnīgas izlādes.
Izturīgs korpuss
  • Kärcher akumulatora korpusi ir ārkārtīgi izturīgi pret triecieniem.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Kapacitāte (Ah) 2.5
Enerģija (Wh) 45
Krāsa melna
Svars (kg) 0.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 133 x 88 x 50
Maināms akumulators 18V 2,5A
Maināms akumulators 18V 2,5A
Maināms akumulators 18V 2,5A
Videos
Saderīgās iekārtas
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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