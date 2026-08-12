Ātrais lādētājs 18 V
Ātrais lādētājs uzlādē Kärcher 18 V / 2,5 Ah Battery Power akumulatoru līdz 80% tikai 44 minūtēs, un to var izmantot visiem 18 V Kärcher Battery Power platformas akumulatoriem.
Pateicoties iebūvētajam sienas stiprinājumam, ātro lādētāju var ļoti viegli piestiprināt pie sienas. Ātrais lādētājs uzlādē 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo akumulatoru līdz 80% tikai 44 minūtēs. To var arī izmantot, lai uzlādētu citus 18 V akumulatorus Kärcher 18 V Battery Power akumulatora platformā.
Īpašības un ieguvumi
Ātrais lādētājsUzlādē 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power maināmo akumulatoru līdz 80% 44 minūtēs. Uzlādē 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power maināmo akumulatoru līdz 80% 94 minūtēs.
Plašs pielietojumsSader ar visiem 18 V Kärcher akumulatoru platformas akumulatoriem.
Sienas balstenisPiestiprināms pie sienas
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Uzlādes strāva (A)
|2.5
|Spriegums (akumulatoru lādētāja barošanas avots) (V)
|100 - 240
|Frekvence (akumulatoru lādētāja strāvas padeve) (Hz)
|50 - 60
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|184 x 133 x 88
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