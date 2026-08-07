Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155ºC/220 bari

Specificații tehnice

Date tehnice

ID ( ) ID 10
Temperatură (°C) max. 155
Presiunea maximă (bar) 220
Lungime (m) 25
Filet de racordare 2 x EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 6,7
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Created with AI (artificial intelligence)

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