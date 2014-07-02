Środek do czyszczenia drewna, 5l

Przeznaczony do czyszczenia zabezpieczonych i nie zabezpieczonych powierzchni drewnianych np. mebli ogrodowych, podłóg, tarasów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga (kg) 5
Waga z opakowaniem (kg) 5,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 192 x 145 x 248

Właściwości

  • Do czyszczenia wrażliwych, wodoodpornych, drewnianych powierzchni
  • Rozpuszcza olej, tłuszcz i zabrudzenia mineralne
  • Usuwa glony, sazę i pozostałości mineralne
  • Szybkie i efektywne czyszczenie przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher
  • Łagodny dla lakieru
  • Wartość pH w koncentracie ok. 9
  • Gotowy do użycia
  • Może być stosowany także maualnie
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Wyprodukowano w Niemczech
Środek do czyszczenia drewna, 5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Posadzki drewniane
  • Tarasy
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
Akcesoria