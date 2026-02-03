Szampon samochodowy 5 l, 5l

Lekko zasadowy, pianowy szampon do czyszczenia pojazdów. Nieszkodliwy dla środowiska, łagodny dla lakieru.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
Waga z opakowaniem (kg) 5,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 190 x 140 x 250

Właściwości

  • Do gruntownego czyszczenia delikatnych powierzchni lakierowanych i z tworzyw sztucznych
  • Łagodny dla lakieru
  • Alkaliczny środek czyszczący
  • Gotowy do użycia
  • Szybkie i efektywne czyszczenie przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher
  • Wolny od NTA
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zastosowania
  • Mycie samochodów
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
