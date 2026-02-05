Wysoce skoncentrowany alkaliczny (pH 12 w koncentracie) preparat z nowej linii eco!efficiency do czyszczenia podłóg twardych, wykazujący wysoką skuteczność także w niskich temperaturach. Usuwa silne zabrudzenia olejowe, tłuszczowe i mineralne. Przeznaczony do szorowarek automatycznych i stosowania ręcznego. Dzięki udoskonalonej formule jego zużycie w stosunku do tradycyjnego RM 69 ASF zmniejsza się nawet o 25%. RM 69 przeznaczony jest do stosowania ręcznego (manualnego) lub z szorowarkami automatycznymi. Wydajność: 100m2/l. Dozowanie czyszczenie zachowawcze 0.5 - 1%: czyszczenie zasadnicze 10 - 25%