Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30
Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalom za odstranjevanje umazane vode.
Zmogljiva krtača PS 30 prinaša bleščeče rezultate čiščenja na najrazličnejših površinah. To omogočajo 3 visokotlačne šobe, ki odstranijo tudi trdovratno umazanijo. Zato je PS 30 je odličen pomočnik pri čiščenju majhnih do srednje velikih površin, kot so stopnišča in robovi. Doseže tudi težko dostopna mesta, saj je krtačno glavo mogoče obračati za 360°. Po čiščenju je mogoče vse gladke površine obrisati z vgrajenim trakom za umazanijo. Tako lahko hitro odstranite preostalo umazano vodo in površine so takoj za tem spet pripravljene za uporabo. Kombinacija visokotlačnega curka in ročnega pritiska krtač predstavlja čistilno moč, pred katero se lahko skrije vsaka običajna sirkova krtača, uporaba pa je mogoča z vsemi Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki razredov K 2 do K 7.
Značilnosti in prednosti
Tri integrirane visokotlačne šobeMočno čiščenje z visokim tlakom za bleščeče rezultate.
Vgrajen in zamenljiv potezni trakHitro brisanje umazane vode z zamenljivim poteznim trakom.
Krtačna glava, vrtljiva za 360°Z lahkoto doseže težko dostopna mesta.
Obroč s ščetinami
- Umazanija proti pršeči vodi.
Kompaktna oblika
- Okretna, kompaktna oblika olajša čiščenje vogalov in robov brez škropljenja.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
- Zanesljivo odstranjuje trdovratno umazanijo z različnih površin.
Kombinacija visokotlačnega curka in ročnega pritiska krtače
- Posebno velika moč čiščenja v primerjavi z običajnimi sirkovimi krtačami.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,906
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,196
|Mere (D × Š × V) (mm)
|744 x 293 x 769
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Classic
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ BB
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
OPUŠČENI IZDELKI
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Home&Brush
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 Smart Control Home
- K Silent Anniversary Edition
- K3 Premium Full Control
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K5 Full Control Plus
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT
- Visokotlačni čistilnik K7 Premium Power Home
Področja uporabe
- Stopnice
- Terase
- Garaža
- Vrtne stene in kamniti zidovi
- balkon
- Poti
- (Dvoriščni) vhodi, dovozi
