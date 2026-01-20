Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30

Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalom za odstranjevanje umazane vode.

Zmogljiva krtača PS 30 prinaša bleščeče rezultate čiščenja na najrazličnejših površinah. To omogočajo 3 visokotlačne šobe, ki odstranijo tudi trdovratno umazanijo. Zato je PS 30 je odličen pomočnik pri čiščenju majhnih do srednje velikih površin, kot so stopnišča in robovi. Doseže tudi težko dostopna mesta, saj je krtačno glavo mogoče obračati za 360°. Po čiščenju je mogoče vse gladke površine obrisati z vgrajenim trakom za umazanijo. Tako lahko hitro odstranite preostalo umazano vodo in površine so takoj za tem spet pripravljene za uporabo. Kombinacija visokotlačnega curka in ročnega pritiska krtač predstavlja čistilno moč, pred katero se lahko skrije vsaka običajna sirkova krtača, uporaba pa je mogoča z vsemi Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki razredov K 2 do K 7.

Značilnosti in prednosti
Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30: Tri integrirane visokotlačne šobe
Tri integrirane visokotlačne šobe
Močno čiščenje z visokim tlakom za bleščeče rezultate.
Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30: Vgrajen in zamenljiv potezni trak
Vgrajen in zamenljiv potezni trak
Hitro brisanje umazane vode z zamenljivim poteznim trakom.
Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30: Krtačna glava, vrtljiva za 360°
Krtačna glava, vrtljiva za 360°
Z lahkoto doseže težko dostopna mesta.
Obroč s ščetinami
  • Umazanija proti pršeči vodi.
Kompaktna oblika
  • Okretna, kompaktna oblika olajša čiščenje vogalov in robov brez škropljenja.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
  • Zanesljivo odstranjuje trdovratno umazanijo z različnih površin.
Kombinacija visokotlačnega curka in ročnega pritiska krtače
  • Posebno velika moč čiščenja v primerjavi z običajnimi sirkovimi krtačami.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,906
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,196
Mere (D × Š × V) (mm) 744 x 293 x 769

Področja uporabe
  • Stopnice
  • Terase
  • Garaža
  • Vrtne stene in kamniti zidovi
  • balkon
  • Poti
  • (Dvoriščni) vhodi, dovozi
