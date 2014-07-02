Vario zglob
Vario zglob, brezstopenjsko nastavljiv za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklop med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.
Vario zglob, ki je brezstopenjsko nastavljiv za 180°, za čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. rolete, strehe avtomobilov ali zimski vrtovi. Za priklop med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora. Vario zglob vam omogoča ergonomično čiščenje.
Značilnosti in prednosti
Brezstopenjsko nastavljiv zglob za 180°
- Občutno olajšanje pri delu.
Vario zglob
- Udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.
Premičen za 180°
- Povečanje radija uporabe, višja mera prilagodljivosti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,232
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,265
|Mere (D × Š × V) (mm)
|214 x 47 x 84
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
- G 7.180
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Žaluzije/rolete
- Zimski vrtovi
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Vozila