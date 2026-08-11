Batéria 18 V/ 2,5 Ah
Batéria 18 V/2,5 Ah Battery Power s technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 18 V Battery Power od Kärcher.
Vďaka inovatívnej technológii Real Time je stav batérie viditeľný na prvý pohľad: integrovaný displej LCD zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie, zostávajúci čas nabíjania a stav nabitia – vždy v závislosti od použitého zariadenia. Lítium-iónové články zaručujú konštantný výkon a zabraňujú samovybíjaniu a pamäťovému efektu (strata kapacity v dôsledku častého čiastočného vybíjania). Prvky na telese zabezpečujú protišmykové vlastnosti a stabilitu na hladkých a šikmých povrchoch. Vymeniteľná batéria 18 V/2,5 Ah Battery Power je vhodná na použitie vo všetkých zariadeniach systému batérií 18 V Battery Power.
Vlastnosti a výhody
Inovačná technológia reálneho časuIntegrovaná LCD obrazovka zobrazuje zostávajúcu dobu prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a stav nabíjania po celú dobu
18 V platforma batérií KärcherNa použitie vo všetkých 18 V batériových zariadeniach Kärcher Battery Power. Pre použitie vo všetkých 18 V batériových platformách Kärcher Battery Power +
Výkonné lítium-iónové článkyLítium-iónová batéria zaručuje konštantný výkon a zabraňuje samovybíjaniu a memory efektu.
Automatický režim skladovania
- Predlžuje životnosť článkov.
Ochrana pred prúdom vody podľa IPX 5
- Bezpečná ochrana pri používaní s prúdom vody.
Efektívny teplotný manažment
- Maximálny výkon vďaka efektívnej akumulácii tepla a inteligentnému manažmentu batérií.
Inteligentná kontrola článkov
- Chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
Robustný obal
- Batérie Kärcher sú mimoriadne odolné voči nárazom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Energia (Wh)
|45
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|133 x 88 x 50
Video
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