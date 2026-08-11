Batéria 18 V/ 2,5 Ah

Batéria 18 V/2,5 Ah Battery Power s technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 18 V Battery Power od Kärcher.

Vďaka inovatívnej technológii Real Time je stav batérie viditeľný na prvý pohľad: integrovaný displej LCD zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie, zostávajúci čas nabíjania a stav nabitia – vždy v závislosti od použitého zariadenia. Lítium-iónové články zaručujú konštantný výkon a zabraňujú samovybíjaniu a pamäťovému efektu (strata kapacity v dôsledku častého čiastočného vybíjania). Prvky na telese zabezpečujú protišmykové vlastnosti a stabilitu na hladkých a šikmých povrchoch. Vymeniteľná batéria 18 V/2,5 Ah Battery Power je vhodná na použitie vo všetkých zariadeniach systému batérií 18 V Battery Power.

Vlastnosti a výhody
Batéria 18 V/ 2,5 Ah: Inovačná technológia reálneho času
Inovačná technológia reálneho času
Integrovaná LCD obrazovka zobrazuje zostávajúcu dobu prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a stav nabíjania po celú dobu
Batéria 18 V/ 2,5 Ah: 18 V platforma batérií Kärcher
18 V platforma batérií Kärcher
Na použitie vo všetkých 18 V batériových zariadeniach Kärcher Battery Power. Pre použitie vo všetkých 18 V batériových platformách Kärcher Battery Power +
Batéria 18 V/ 2,5 Ah: Výkonné lítium-iónové články
Výkonné lítium-iónové články
Lítium-iónová batéria zaručuje konštantný výkon a zabraňuje samovybíjaniu a memory efektu.
Automatický režim skladovania
  • Predlžuje životnosť článkov.
Ochrana pred prúdom vody podľa IPX 5
  • Bezpečná ochrana pri používaní s prúdom vody.
Efektívny teplotný manažment
  • Maximálny výkon vďaka efektívnej akumulácii tepla a inteligentnému manažmentu batérií.
Inteligentná kontrola článkov
  • Chráni batériu pred preťažením, prehriatím a hĺbkovým vybitím.
Robustný obal
  • Batérie Kärcher sú mimoriadne odolné voči nárazom.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 18 V Systém batérií
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Energia (Wh) 45
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 133 x 88 x 50
Batéria 18 V/ 2,5 Ah
Batéria 18 V/ 2,5 Ah
Batéria 18 V/ 2,5 Ah

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