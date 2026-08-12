Rýchlonabíjačka 18 V

Rýchlonabíjačka nabije batériu systému batérií 18 V od Kärcher za 44 minút na 80 % a je možné ju použiť pre všetky batérie systému batérií 18 V Kärcher Battery Power od Kärcher.

Rýchlonabíjačku je možné upevniť úplne jednoducho na stenu pomocou integrovaného nástenného držiaka. Vďaka rýchlonabíjačke je možné nabiť vymeniteľnú batériu 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power na 80 % iba za 44 minút. Je možné nabíjať aj všetky ostatné vymeniteľné batérie 18 V Battery Power systému batérií 18 V Kärcher Battery Power.

Vlastnosti a výhody
Rýchlonabíjačka 18 V: Rýchlonabíjačka
Rýchlonabíjačka
Vymeniteľnú nabíjateľnú batériu Battery Power 18 V / 2,5 Ah Kärcher nabije na 80% za 44 minút. Batériu 18 V / 5,0 Ah Kärcher nabije na 80% za 94 minút.
Rýchlonabíjačka 18 V: Všestranné využitie
Všestranné využitie
Kompatibilné so všetkými batériami na 18 V batériovej platforme Kärcher.
Rýchlonabíjačka 18 V: Nástenný držiak
Nástenný držiak
Upevnenie na stenu.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 18 V Systém batérií
Doba nabíjania batérie s rýchlou nabíjačkou 18 V / 2.5 Ah Battery Power battery:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

18 V / 5.0 Ah Battery Power battery:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Nabíjací prúd (A) 2,5
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V) 100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz) 50 - 60
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 184 x 133 x 88
Rýchlonabíjačka 18 V
Rýchlonabíjačka 18 V

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