Rýchlonabíjačka 18 V
Rýchlonabíjačka nabije batériu systému batérií 18 V od Kärcher za 44 minút na 80 % a je možné ju použiť pre všetky batérie systému batérií 18 V Kärcher Battery Power od Kärcher.
Rýchlonabíjačku je možné upevniť úplne jednoducho na stenu pomocou integrovaného nástenného držiaka. Vďaka rýchlonabíjačke je možné nabiť vymeniteľnú batériu 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power na 80 % iba za 44 minút. Je možné nabíjať aj všetky ostatné vymeniteľné batérie 18 V Battery Power systému batérií 18 V Kärcher Battery Power.
Vlastnosti a výhody
RýchlonabíjačkaVymeniteľnú nabíjateľnú batériu Battery Power 18 V / 2,5 Ah Kärcher nabije na 80% za 44 minút. Batériu 18 V / 5,0 Ah Kärcher nabije na 80% za 94 minút.
Všestranné využitieKompatibilné so všetkými batériami na 18 V batériovej platforme Kärcher.
Nástenný držiakUpevnenie na stenu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Doba nabíjania batérie s rýchlou nabíjačkou
|
18 V / 2.5 Ah Battery Power battery:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
18 V / 5.0 Ah Battery Power battery:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií) (V)
|100 - 240
|Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií) (Hz)
|50 - 60
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|184 x 133 x 88
Video
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