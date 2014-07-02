Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Karcher K2 - K7.

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Подходит ко всем бытовым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.

Особенности и преимущества
Удаление загрязнений песком с водой при помощи аппаратов высокого давления
  • Улучшенная сила очистки
Особенно мощный
  • Удаляет ржавчину, старую краску и стойкие загрязнения
Высокая производительность
  • Эффективно удаляет стойкие загрязнения
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 1,15
Вес (с упаковкой) (кг) 1,304
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 525 x 110 x 100
Совместимая техника
Области применения
  • Для удаления ржавчины и краски.
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова