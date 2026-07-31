FRV 30 Overflatevasker

FRV 30 overflatevasker med automatisk skittenvannsopptak for effektiv rengjøring innendørs og utendørs. Den integrerte sugefunksjonen eliminerer behovet for etterspyling, og skittent vann ledes enkelt bort gjennom den 5 meter lange slangen. Utstyrt med skånsomme styrehjul og robuste keramiske lagre. Tilpasset dysesett må bestilles separat. Tåler maks. 250 bar / 1000 l/t / 60 °C.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,6

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