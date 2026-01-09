Universal slangkoppling Plus med vattenstopp
Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.
In- och frånkoppling samt reparation går enkelt att utföra med Kärchers praktiska och ergonomiska universella slangkoppling Plus med Aqua Stop och mjuka infällda grepp i plast för synnerligen bekväm hantering. Det flexibla kopplingssystemet förenklar bevattningen av stora och små trädgårdar och ytor. Fungerande krankopplingar och slangkopplingar är avgörande för alla välfungerande bevattningssystem. Universella slangkopplingen Plus med Aqua Stop är kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem. Aqua Stop får ej användas vid anslutning av högtryckstvätt. Det kan skada motorn.
Egenskaper och fördelar
Vattenstopp
- För säkert avlägsnande av tillbehör från slangen utan stänk.
Mjuka infällda grepp i plast
- För enkel hantering.
System med kardborreband
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Färg
|Gul
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|70 x 42 x 42
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- Automatisk slangbox HBX 4.15
- Automatisk slangbox HBX 4.20
- Automatisk slangbox HBX 5.25
- Automatisk slangbox HBX 5.30
- Automatisk slangbox HBX 5.35
- Bensindriven högtryckstvätt G 7.180
- Bevattningstimern WT 5
- K 3 Premium
- K 4 WCM
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2
- K2 Battery
- K2 Horizontal VPS
- K2 Power Control
- K2 Premium
- K2 Premium FJ
- K2 Premium Power Control
- K3 Classic
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
- K5 Classic
- K5 Classic Home
- K5 FJ
- K5 Power Control Flex
- K5 Power Control Flex Home
- K5 Power Control Flex Home & Brush
- K5 Power Control Home Flex Wood
- K5 Premium Smart Control Flex
- K5 WCM
- K7 Premium Power Flex
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Flex
- K7 WCM
- K7 WCM FJ
- KHB 6 Set 18 V Mellantryckstvätt
- Oscillerande vattenspridare OS 5.320 Plus
- Slanghängare
- Slanghängare Plus
- Slangvagn HT 2
- Slangvagn HT 2.20 Set
- Slangvagn HT 3
- Slangvagn HT 3.20 Set
- Slangvagn HT 4
- Slangvagn HT 4 Set
- Slangvagn HT 5 M
- Slangvagn HT 5.20 M Set
- Slangvagn HT 6 M
- Slangvinda HR 2.10 Set
- Slangvinda HR 3
- Slangvinda HR 4
- Slangvinda HR 4.20 Set
- Spolhandtag
- Spolhandtag Plus
- Spolrör Plus (Stavsprinkler)
- Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set
Tidigare års produkter
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150 T 250
- K 3.91 MD plus
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7.700
- K2 Car
- K3 Full Control Car & Home T150
- K3 Home
- K4 Premium
- K4 Premium Home
- K4 Premium eco!ogic Home
- K4 Silent
- K5
- K5 Premium
- K5 Premium Home
- K7 Premium
- KHB 18-44 Battery Set
- Spolhandtag WBS 3
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg