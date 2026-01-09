In- och frånkoppling samt reparation går enkelt att utföra med Kärchers praktiska och ergonomiska universella slangkoppling Plus med Aqua Stop och mjuka infällda grepp i plast för synnerligen bekväm hantering. Det flexibla kopplingssystemet förenklar bevattningen av stora och små trädgårdar och ytor. Fungerande krankopplingar och slangkopplingar är avgörande för alla välfungerande bevattningssystem. Universella slangkopplingen Plus med Aqua Stop är kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem. Aqua Stop får ej användas vid anslutning av högtryckstvätt. Det kan skada motorn.