Högtrycksslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.

Specifikationer

Tekniska data

ID ( ) ID 10
Temperatur (°C) Max. 155
Max. tryck (bar) 220
Längd (m) 10
Anslutningsgänga 2 x EASY!Lock
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,9
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