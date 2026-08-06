Våtsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock
Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.
Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat efter vattenflöde på maskin. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör. Motsvarande med M18 gänga heter 4762-0220. Sand i 25 kg säck har art nr 6280-1050
Specifikationer
Tekniska data
|Anslutningsgänga
|EASY!Lock
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,4
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