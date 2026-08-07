Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký tlak (bez trysky)

Pridávanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku 3-5%.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký tlak (bez trysky) náhradný diel

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