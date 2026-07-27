Kõrgsurve pesuvahend RM 806 Classic, NTA-vaba, 20l

Kontsentraat eemaldab rasva ja ka kõige tõrksama mustuse: tolmu, õli, määrdeained, putukad, vaigu ja muda. NTA-vaba.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13
Kaal, sh pakend (kg) 23,4
Toode
  • Tõhus autopesuvahend kõrgsurvepesurites kasutamiseks
  • Lahustab ka kõige tõrksama õli, määrde, vaigu, muda ja putukajäätmed
  • Toimib kiirelt
  • Eriti tõhus
  • Õlieraldajas eraldab õli veest kiiresti.
  • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
  • NTA-vaba
Kõrgsurve pesuvahend RM 806 Classic, NTA-vaba, 20l
Kõrgsurve pesuvahend RM 806 Classic, NTA-vaba, 20l
Kõrgsurve pesuvahend RM 806 Classic, NTA-vaba, 20l
Kõrgsurve pesuvahend RM 806 Classic, NTA-vaba, 20l
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
  • Ohtlik
  • H290 Võib söövitada metalle.
  • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
  • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
  • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
  • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.
  • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
  • P405 Hoida lukustatult.
  • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
  • Transport ja transpordiseadmed
  • Autode/mootorite pesu
  • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad
Lisatarvikud