Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune

Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.

Puteți, de asemenea, să utilizați tehnologia de ultimă oră EASY!Force cu aparatele de curățat cu înaltă presiune existente și cu furtunurile de înaltă presiune de la Kärcher la costuri reduse cu kitul 1 de conversie EASY!Force. Kitul de conversie include pistolul de înaltă presiune EASY!Force (4.118-005), o lance de pulverizare cu lungimea de 1050 mm (4.112-000) cu racord EASY!Lock, adaptorul 8 (4.111-036) pentru duze de înaltă presiune cu racord M 18 × 1,5, precum și adaptorul 12 (4.111-046) pentru furtun de înaltă presiune, inclusiv cuplă rotativă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Filet de racordare EASY!Lock
Greutate cu ambalaj (kg) 2,2
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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