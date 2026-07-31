PressurePro Røykhartsfjerner RM 33, 20l
Ekstremt kraftig flytende dyprengjøringsmiddel for fjerning av gjenstridige flekker som olje, fett, tjære, sot, røykharpiksforurensning samt fastbrent sukkerglasur. NTA-fri.
PressurePro Røykhartsfjerner RM 33 er spesielt utviklet for å møte de strenge kravene i matindustrien og bakerier. Dette rengjøringsmiddelet er svært konsentrert, høyeffektivt og derfor økonomisk i bruk, og er den sterkeste kombinasjonen av rengjøringsmidler og hjelpestoffer som Kärcher tilbyr. PressurePro Røykhartsfjerner RM 33 fjerner grundig typisk forurensning fra mat, som røykharpiks, proteiner, fett og oljer, sot og fastbrent sukker, fra praktisk talt alle overflater som tåler alkaliske rengjøringsmidler. Dette inkluderer maskiner, utstyr, og apparater i tillegg til overflater. Bruksområdene er varierte og inkluderer alt fra vogner, bakebrett, ovner, røykesystemer, griller, røykekamre, konveksjonsovner til kjølerom, og mer. PressurePro Røykhartsfjerner RM 33 er helt uten tilsetningsstoffer som duft og fargestoffer, og kan skylles av uten å etterlate rester. Det gir deg en grundig rengjøring med høy ytelse, samtidig som det er økonomisk og skånsomt.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|20
|Forpakning (Stk)
|1
|pH
|13
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|26,6
Produkt
- Effektiv rengjøringsmiddel for høytrykksvaskere
- Fjerner effektivt olje, fett og røykharts
- Spesielt egnet for typiske matflekker som røyk, sukker, glasur, fettflekker etc.
- Effektiv og rask
- Egnet for rengjøring av rustfritt stål og keramiske overflater
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
- Fri for fosfater
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- P280 This phrase is currently not available
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus - 400 V
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14-4 M Cage
- HD 6/15 G
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage ST
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M *EU-II
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G
Utgåtte produkter
- HD 10/25 S
- HD 10/25 S PLUS
- HD 10/25 S X Plus
- HD 10/25-4 S
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- HD 10/35 PB E Cage
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- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE
- HD 13/12 ST
- HD 13/12 ST H
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 S Plus 400V/3PH/50Hz (16)
- HD 13/18 SX Plus
- HD 16 /15 Plus
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS *EU-I
- HD 17/14-4S Plus
- HD 20/15-4 CAGE PLUS*EU-I
- HD 22/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Classic med EcoBooster og skumsett
- HD 5/14 C+ FR30
- HD 5/14 CX
- HD 5/14 CX PLUS *EU
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
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- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
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- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/16 ST
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- HD 6/16-4 MX
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- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 ST
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- HD 7/18-4 MX
- HD 7/20
- HD 801 B
- HD 801 B Cage
- HD 895 S
- HD 895 SX
- HD 9/16 ST
- HD 9/16 ST H
- HD 9/18 M
- HD 9/18-4 ST
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- ProHD 200
- ProHD 400
- Xpert-HD 5/12 C
- Xpert-HD 7170
- Xpert-HD 7170 X
Bruksområder
- Røkesystemer, røkeutstyr, grillstativ
- Storkjøkken