PressurePro Røykhartsfjerner RM 33 er spesielt utviklet for å møte de strenge kravene i matindustrien og bakerier. Dette rengjøringsmiddelet er svært konsentrert, høyeffektivt og derfor økonomisk i bruk, og er den sterkeste kombinasjonen av rengjøringsmidler og hjelpestoffer som Kärcher tilbyr. PressurePro Røykhartsfjerner RM 33 fjerner grundig typisk forurensning fra mat, som røykharpiks, proteiner, fett og oljer, sot og fastbrent sukker, fra praktisk talt alle overflater som tåler alkaliske rengjøringsmidler. Dette inkluderer maskiner, utstyr, og apparater i tillegg til overflater. Bruksområdene er varierte og inkluderer alt fra vogner, bakebrett, ovner, røykesystemer, griller, røykekamre, konveksjonsovner til kjølerom, og mer. PressurePro Røykhartsfjerner RM 33 er helt uten tilsetningsstoffer som duft og fargestoffer, og kan skylles av uten å etterlate rester. Det gir deg en grundig rengjøring med høy ytelse, samtidig som det er økonomisk og skånsomt.