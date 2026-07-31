Skumdemper RM 761, 2.5l

Effektiv skumstpper som reduserer skumdannelse i skittenvannstanker og øker levetiden til maskiner som produserer mye skum. Kompatibel med alle maskiner.

Kärchers svært effektive skumstopper, RM 761, er spesielt utviklet for bruk i skittenvanns- eller skumstopperbeholderen til møbel- og tepperensere, gulvvaskemaskiner og våtstøvsugere. Ved å tilsette middelet direkte i skittenvannstanken, hindres tung skumdannelse, noe som er ideelt for fagfolk innen byggrengjøring da det ikke blir noen avbrudd i rengjøringen. Skumstopperen gjør det mulig å fylle skittenvannstanken helt opp, uten at flyten utløses for tidlig eller at sugemotoren skades. Med RM 761 kan du være trygg på at maskinene dine vil yte optimalt, samtidig som du sparer tid og unngår unødvendige avbrudd i rengjøringsprosessen.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Beholderstørrelse (l) 2,5
Forpakning (Stk) 5
Vekt (kg) 2,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,6
Mål (L x B x H) (mm) 164 x 125 x 160
Produkt
  • Svært effektivt skumdempende middel
  • Effektiv mot dannelse av skum i skittenvannstanker
  • Ideell for bruk i møbel og tekstilrensere, automatiske gulvvaskemaskiner, samt våt- og tørrstøvsugere
  • Svært økonomisk
Skumdemper RM 761, 2.5l
Skumdemper RM 761, 2.5l
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
  • H315 Irriterer huden.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • P280 This phrase is currently not available
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  • P405 Oppbevares innelåst.
  • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
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Bruksområder
  • Forbehandling av bil
  • Våtstøvsuging
  • Overflater i tekstil
  • Rengjøring av deler