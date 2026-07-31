Skumdemper RM 761, 2.5l
Effektiv skumstpper som reduserer skumdannelse i skittenvannstanker og øker levetiden til maskiner som produserer mye skum. Kompatibel med alle maskiner.
Kärchers svært effektive skumstopper, RM 761, er spesielt utviklet for bruk i skittenvanns- eller skumstopperbeholderen til møbel- og tepperensere, gulvvaskemaskiner og våtstøvsugere. Ved å tilsette middelet direkte i skittenvannstanken, hindres tung skumdannelse, noe som er ideelt for fagfolk innen byggrengjøring da det ikke blir noen avbrudd i rengjøringen. Skumstopperen gjør det mulig å fylle skittenvannstanken helt opp, uten at flyten utløses for tidlig eller at sugemotoren skades. Med RM 761 kan du være trygg på at maskinene dine vil yte optimalt, samtidig som du sparer tid og unngår unødvendige avbrudd i rengjøringsprosessen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Beholderstørrelse (l)
|2,5
|Forpakning (Stk)
|5
|Vekt (kg)
|2,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|164 x 125 x 160
Produkt
- Svært effektivt skumdempende middel
- Effektiv mot dannelse av skum i skittenvannstanker
- Ideell for bruk i møbel og tekstilrensere, automatiske gulvvaskemaskiner, samt våt- og tørrstøvsugere
- Svært økonomisk
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger
Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver
- H315 Irriterer huden.
- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- P280 This phrase is currently not available
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
Kompatible maskiner
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- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
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- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
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- B 110 R Classic Bp Pack Classic +D75
- B 120 W DOSE (Diskbørste)
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 85
- B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack 170Ah AGM+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- B 300 RI Bp Pack + SB
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Dose+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
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- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp DOSE (Diskbørste)
- B 80 W Bp DOSE (Valsebørste)
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- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C
- BD 43/25 C Classic Bp
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li +FC
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack 90Ah Li +FC
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
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- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/70 R Classic Bp
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- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Bp Pack Classic
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
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- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BR 30/4 C Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
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- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- PW 30/1 til Puzzi 10/2
- PW 30/1 til Puzzi 30/4
- Puzzi 10/1
- Puzzi 10/2 Adv
- Puzzi 30/4
- Puzzi 8/1
- Puzzi 8/1 Anniversary Edition
- Puzzi 8/1 C Adv med gulvmunnstykke
- Puzzi 8/1 Go!Further
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- B 140 R Bp Pack *400 Ah
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- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 90
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- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 300 R I
- B 40 C Bp
- B 40 W Bp DOSE
- B 40 W DOSE 105Ah D51 Rins AutoFill S
- B 40 W DOSE+105Ah+D51+DOSE
- B 40 W DOSE+105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE+115Ah+R55+Rinsing+Autofill
- B 60 W Bp DOSE (Diskbørste)
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- B 60 W Bp DOSE Konfig
- B 60 W Bp Pack
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- B 60 W Bp Pack Dose
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- B 80 W Bp PACK
- B 80 W Bp PACK DOSE
- B 80 W Bp Pack
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- B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- B 90 R DOSE Bp Pack
- B 90 R Konfig
- B 95 RS + R 65
- B 95 RS + R 75
- B 95 RS Bp Pack
- B40
- BD 100/250 R Bp Pack
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp PACK
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 45/40 C Bp Pack
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp
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- BD 530 Bp Pack
- BD 530 XL BAT Pack
- BD 55/40 C Bp Pakke
- BD 55/40 C Ep
- BD 55/40 W Bp Pakke DOSE
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- BD eMotion Bp *EU
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- BR 100/250 R I Bp Pack
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- BR 30/4 *EU
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
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- BR 35/12 C
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- BR 40/10 C Adv
- BR 40/25 C BP PACK
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Bruksområder
- Forbehandling av bil
- Våtstøvsuging
- Overflater i tekstil
- Rengjøring av deler