Kärchers svært effektive skumstopper, RM 761, er spesielt utviklet for bruk i skittenvanns- eller skumstopperbeholderen til møbel- og tepperensere, gulvvaskemaskiner og våtstøvsugere. Ved å tilsette middelet direkte i skittenvannstanken, hindres tung skumdannelse, noe som er ideelt for fagfolk innen byggrengjøring da det ikke blir noen avbrudd i rengjøringen. Skumstopperen gjør det mulig å fylle skittenvannstanken helt opp, uten at flyten utløses for tidlig eller at sugemotoren skades. Med RM 761 kan du være trygg på at maskinene dine vil yte optimalt, samtidig som du sparer tid og unngår unødvendige avbrudd i rengjøringsprosessen.