Dzięki szczególnie przyjaznej dla środowiska i użytkownika formule wysoce stężony i nietoksyczny środek czyszczący FloorPro CA 50 C eco!perform firmy Kärcher wyróżnia się delikatną, ale skuteczną siłą czyszczenia, wysoką wydajnością i szerokim zakresem zastosowań. Środek do czyszczenia posadzek o przyjemnym cytrusowym zapachu nadaje się ogólnie do wszystkich wodoodpornych i odpornych na alkohol powierzchni, w tym posadzek ESD i posadzek wykonanych z miękkiego kamienia wapiennego, takiego jak marmur. Niezawodnie usuwa ślady stóp, pył, zanieczyszczenia spowodowane emisjami i lekkie pozostałości smaru. Detergent o bardzo niskich właściwościach pieniących jest przeznaczony zarówno do czyszczenia ręcznego, jak i maszynowego przy użyciu szorowarki. Zrównoważony środek czyszczący FloorPro CA 50 C eco!perform jest certyfikowany zgodnie z surowymi wymogami oznakowania ekologicznego UE i otrzymał austriackie oznakowanie Ecolabel.