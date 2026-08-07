CA 50 C Czyszczenie posadzek, 1l

Środek do maszynowego i ręcznego czyszczenia wszystkich twardych i elastycznych posadzek. Nadaje się również do powierzchni błyszczących i mebli. Posiada certyfikat ekologiczny Ecolabel.

Dzięki szczególnie przyjaznej dla środowiska i użytkownika formule wysoce stężony i nietoksyczny środek czyszczący FloorPro CA 50 C eco!perform firmy Kärcher wyróżnia się delikatną, ale skuteczną siłą czyszczenia, wysoką wydajnością i szerokim zakresem zastosowań. Środek do czyszczenia posadzek o przyjemnym cytrusowym zapachu nadaje się ogólnie do wszystkich wodoodpornych i odpornych na alkohol powierzchni, w tym posadzek ESD i posadzek wykonanych z miękkiego kamienia wapiennego, takiego jak marmur. Niezawodnie usuwa ślady stóp, pył, zanieczyszczenia spowodowane emisjami i lekkie pozostałości smaru. Detergent o bardzo niskich właściwościach pieniących jest przeznaczony zarówno do czyszczenia ręcznego, jak i maszynowego przy użyciu szorowarki. Zrównoważony środek czyszczący FloorPro CA 50 C eco!perform jest certyfikowany zgodnie z surowymi wymogami oznakowania ekologicznego UE i otrzymał austriackie oznakowanie Ecolabel.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 12
pH 8
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 366 x 232 x 298

Właściwości

  • Uniwersalny koncentrat do czyszczenia posadzek
  • Usuwa ślady, pył, zanieczyszczenia spowodowane emisjami
  • Bardzo dobra skuteczność czyszczenia na wszystkich twardych i elastycznych powierzchniach odpornych na działanie wody i alkoholu
  • Bez smug nawet na powierzchniach o wysokim połysku
  • Odpowiedni do czyszczenia mebli
  • Zapobiega szybkiemu ponownemu zanieczyszczeniu
  • Przyjemny świeży cystrusowy zapach
  • Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel
CA 50 C Czyszczenie posadzek, 1l
CA 50 C Czyszczenie posadzek, 1l
CA 50 C Czyszczenie posadzek, 1l
CA 50 C Czyszczenie posadzek, 1l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

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  • Czyszczenie podłóg
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