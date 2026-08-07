CA 50 C Czyszczenie posadzek, 1l
Środek do maszynowego i ręcznego czyszczenia wszystkich twardych i elastycznych posadzek. Nadaje się również do powierzchni błyszczących i mebli. Posiada certyfikat ekologiczny Ecolabel.
Dzięki szczególnie przyjaznej dla środowiska i użytkownika formule wysoce stężony i nietoksyczny środek czyszczący FloorPro CA 50 C eco!perform firmy Kärcher wyróżnia się delikatną, ale skuteczną siłą czyszczenia, wysoką wydajnością i szerokim zakresem zastosowań. Środek do czyszczenia posadzek o przyjemnym cytrusowym zapachu nadaje się ogólnie do wszystkich wodoodpornych i odpornych na alkohol powierzchni, w tym posadzek ESD i posadzek wykonanych z miękkiego kamienia wapiennego, takiego jak marmur. Niezawodnie usuwa ślady stóp, pył, zanieczyszczenia spowodowane emisjami i lekkie pozostałości smaru. Detergent o bardzo niskich właściwościach pieniących jest przeznaczony zarówno do czyszczenia ręcznego, jak i maszynowego przy użyciu szorowarki. Zrównoważony środek czyszczący FloorPro CA 50 C eco!perform jest certyfikowany zgodnie z surowymi wymogami oznakowania ekologicznego UE i otrzymał austriackie oznakowanie Ecolabel.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|12
|pH
|8
|Waga (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|366 x 232 x 298
Właściwości
- Uniwersalny koncentrat do czyszczenia posadzek
- Usuwa ślady, pył, zanieczyszczenia spowodowane emisjami
- Bardzo dobra skuteczność czyszczenia na wszystkich twardych i elastycznych powierzchniach odpornych na działanie wody i alkoholu
- Bez smug nawet na powierzchniach o wysokim połysku
- Odpowiedni do czyszczenia mebli
- Zapobiega szybkiemu ponownemu zanieczyszczeniu
- Przyjemny świeży cystrusowy zapach
- Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- B 110 R Bc Dose+D75
- B 110 R Bc Dose+R75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+R75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Classic + D75
- B 110 R Classic Bp + R75
- B 150 R Bc + D90
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc Pack DOSE + SB + 240 Ah Li + RI + R85
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp + R85
- B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bc DOSE + D110 + RI + lampa ostrzegawcza
- B 220 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + lampa ostrzegawcza + D90
- B 220 R Bp Pack DOSE +SB + 240 Ah Li + RI + lampa ostrzegawcza + R85
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
- B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55
- B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Fleet+Dose+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 90Ah Li+D70
- B 80 W Bp Pack 90Ah Li+D80
- B 80 W Bp+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D70+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Rinse+AF
- B 80 W Bp+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+R75+Dose+Rinse+AF
- B 85 R Classic Bp + R65
- B 85 R Classic Bp +D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+R65+FC
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack Anniversary Edition
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C + MF
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Retail
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/10 C Adv + MF
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 45/22 C Bp Pack Go!further
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp
- Mop Premium z mikrofibry, Safe kieszeniowy, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, Safe, niebieski, z klapkami, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, Twisted kieszeniowy, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, Twisted, niebieski, z klapkami, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, Twisted, niebieski, z taśmą mocującą i oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, Twisted, niebieski, z taśmą mocującą i oznakowaniem ekologicznym UE 60 cm
- Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, czerwony, z taśmą mocującą, 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, czerwony, z zapięciem kieszeniowym, 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, niebieski, z mocowaniem na rzep, 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, niebieski, z zapięciem kieszeniowym, 40 cm
- Mop Standard z mikrofibry, z przyciętym włosiem i mocowaniem kieszeniowym, 40 cm
- Mop bawełniany Classic z klapkami 40 cm
- Mop bawełniany Classic z mocowaniem na rzep 40 cm
- Mop bawełniany sznurkowy Classic Kentucky, 400 g
- Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC
Urządzenia archiwalne
- B 110 R Bc SSD+D75
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc + D 90
- B 150 R Bc + R 85
- B 150 R Bp + D 90
- B 150 R Bp Dose Fleet
- B 150 R DOSE
- B 200 R + D 110
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bc+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp SB
- B 300 R I
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 40 W (głowica dyskowa)
- B 40 W (głowica rolkowa)
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 60 W Bp Pack
- B 60 W Bp Pack CLASSIC
- B 60 W Bp Pack Dose
- B 60/10 C
- B 80 W (głowica dyskowa)
- B 80 W (głowica rolkowa)
- B 80 W Bp Pack
- B 80 W Bp Pack DOSE
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 100/250 R Bp Pack
- BD 100/250 R I Bp Pack
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/40 RS BP PACK
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 530 Bp Pack
- BD 530 Ep
- BD 530 XL Bp Pack
- BD 55/60 W EP
- BR 100/250 R Bp Pack
- BR 100/250 R I Bp Pack
- BR 120/250 R Bp Pack
- BR 120/250 R I Bp Pack
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C I
- BR 40/25 C Bp
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 530 Bp Pack
- BR 530 XL Bp Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 55/60 WEP
- ProBR 400
Zastosowania
- Czyszczenie podłóg