RM 756 Floor Pro Multi środek czyszczący, 1 l, 1l
Wysoce stężony środek do codziennego czyszczenia posadzek i powierzchni. Formuła zapewniająca wysoką zwilżalność dla maksymalnej wydajności czyszczenia i intensywnie świeży zapach.
Silnie zwilżająca formuła środka czyszczącego FloorPro Multi Cleaner RM 756 firmy Kärcher oferuje wiele korzyści w zakresie dokładnego i delikatnego czyszczenia maszynowego lub ręcznego wszystkich wodoodpornych, twardych i sprężystych (ESD) posadzek i powierzchni. Dzięki specjalnej kombinacji środków powierzchniowo czynnych ten wszechstronny detergent nadaje się również szczególnie do powierzchni hydrofobowych, takich jak pokryte poliuretanem posadzki. Nie tylko zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność czyszczenia poprzez skuteczne wchłanianie smaru, oleju i zanieczyszczeń mineralnych, ale także zapewnia równomierne, wolne od smug i szybkie suszenie. W celu efektywnego wykorzystania pojemności zbiornika szorowarki środek czyszczący FloorPro Multi Cleaner RM 756 jest niskopieniący i pozostawia przyjemny i długotrwały zapach. Profesjonaliści w sektorze czyszczenia budynków również korzystają z wysokiego bezpieczeństwa tego nietoksycznego, silnie stężonego środka.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|1
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|12
|pH
|9
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
Właściwości
- Środek czyszczący do codziennego stosowania
- Bardzo ekonomiczny dzięki dozowaniu od 0,25% do 1%
- Doskonałe rezultaty czyszczenia
- Szybkie schnięcie
- Czyszczenie bez zacieków
- Niskopieniący
- Przyjazny dla środowiska i materiału
- Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- B 110 R Bc Dose+D75
- B 110 R Bc Dose+R75
- B 110 R Bc Dose+SSD+D75
- B 110 R Bc Dose+SSD+R75
- B 110 R Bc+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp+D75
- B 110 R Classic + D75
- B 110 R Classic Bp + R75
- B 150 R Bc + D90
- B 150 R Bc + R85
- B 150 R Bc Pack DOSE + SB + 240 Ah Li + RI + R85
- B 150 R Bp + D90
- B 150 R Bp + R85
- B 150 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + D90
- B 220 R Bc + D 90
- B 220 R Bc + R85
- B 220 R Bc DOSE + D110 + RI + lampa ostrzegawcza
- B 220 R Bp Pack DOSE + 240 Ah Li + RI + lampa ostrzegawcza + D90
- B 220 R Bp Pack DOSE +SB + 240 Ah Li + RI + lampa ostrzegawcza + R85
- B 260 RI Bp+D100+DOSE
- B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- B 260 RI Bp+R120+DOSE+SB
- B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D51
- B 50 W Bp+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60
- B 50 W Bp+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55
- B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp+R55+Fleet+Dose+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 90Ah Li+D70
- B 80 W Bp Pack 90Ah Li+D80
- B 80 W Bp+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D70+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+D80+Rinse+AF
- B 80 W Bp+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp+R75+Dose+Rinse+AF
- B 85 R Classic Bp + R65
- B 85 R Classic Bp +D70
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+R65+FC
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 43/35 C Ep
- BD 50/40 RS Bp
- BD 50/50 C Bp Classic
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp
- BD 50/55 W Classic Bp
- BD 50/60 C Ep Classic
- BD 50/70 R Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack Anniversary Edition
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C + MF
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Retail
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/10 C Adv + MF
- BR 45/22 C Bp Pack
- BR 45/22 C Bp Pack Go!further
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 75/75 W Classic Bp
- BR 85/100 W Classic Bp
- Mop Premium z mikrofibry, Safe kieszeniowy, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, Safe, niebieski, z klapkami, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, Twisted kieszeniowy, niebieski, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, Twisted, niebieski, z klapkami, z oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, Twisted, niebieski, z taśmą mocującą i oznakowaniem ekologicznym UE 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, Twisted, niebieski, z taśmą mocującą i oznakowaniem ekologicznym UE 60 cm
- Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, niebieski, z mocowaniem na rzep, 40 cm
- Mop Premium z mikrofibry, pętelkowy, niebieski, z zapięciem kieszeniowym, 40 cm
- Mop Standard z mikrofibry, z przyciętym włosiem i mocowaniem kieszeniowym, 40 cm
- Mop bawełniany Classic z klapkami 40 cm
- Mop bawełniany Classic z mocowaniem na rzep 40 cm
- Mop bawełniany sznurkowy Classic Kentucky z taśmą, 400 g
- Mop bawełniany sznurkowy Classic Kentucky, 400 g
- Pakiet BD 50/70 R Classic Bp 90Ah Li+FC
Urządzenia archiwalne
- B 110 R Bc SSD+D75
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 150 R
- B 150 R + D 75
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 75
- B 150 R + R 85
- B 150 R + R 90
- B 150 R Adv + D 75
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R Adv + R 75
- B 150 R Adv + R 90
- B 150 R Bc + D 90
- B 150 R Bc + R 85
- B 150 R Bp + D 90
- B 150 R Bp Dose Fleet
- B 150 R DOSE
- B 200 R + D 110
- B 200 R + D 75
- B 200 R + D 90
- B 200 R + R 75
- B 200 R + R 90
- B 200 R Bc+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 260 RI Bp
- B 260 RI Bp SB
- B 300 R I
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 40 W (głowica dyskowa)
- B 40 W (głowica rolkowa)
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 60 W Bp Pack
- B 60 W Bp Pack CLASSIC
- B 60 W Bp Pack Dose
- B 60/10 C
- B 80 W (głowica dyskowa)
- B 80 W (głowica rolkowa)
- B 80 W Bp Pack
- B 80 W Bp Pack DOSE
- B 90 R Adv Bp
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 100/250 R Bp Pack
- BD 100/250 R I Bp Pack
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/40 RS BP PACK
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 530 Bp Pack
- BD 530 Ep
- BD 530 XL Bp Pack
- BD 55/60 W EP
- BR 100/250 R Bp Pack
- BR 100/250 R I Bp Pack
- BR 120/250 R Bp Pack
- BR 120/250 R I Bp Pack
- BR 30/4 C
- BR 30/4 C Adv
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/10 C Adv
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C I
- BR 40/25 C Bp
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 530 Bp Pack
- BR 530 XL Bp Pack
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 55/60 WEP
- ProBR 400
Zastosowania
- Czyszczenie podłóg