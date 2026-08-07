Silnie zwilżająca formuła środka czyszczącego FloorPro Multi Cleaner RM 756 firmy Kärcher oferuje wiele korzyści w zakresie dokładnego i delikatnego czyszczenia maszynowego lub ręcznego wszystkich wodoodpornych, twardych i sprężystych (ESD) posadzek i powierzchni. Dzięki specjalnej kombinacji środków powierzchniowo czynnych ten wszechstronny detergent nadaje się również szczególnie do powierzchni hydrofobowych, takich jak pokryte poliuretanem posadzki. Nie tylko zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność czyszczenia poprzez skuteczne wchłanianie smaru, oleju i zanieczyszczeń mineralnych, ale także zapewnia równomierne, wolne od smug i szybkie suszenie. W celu efektywnego wykorzystania pojemności zbiornika szorowarki środek czyszczący FloorPro Multi Cleaner RM 756 jest niskopieniący i pozostawia przyjemny i długotrwały zapach. Profesjonaliści w sektorze czyszczenia budynków również korzystają z wysokiego bezpieczeństwa tego nietoksycznego, silnie stężonego środka.