FloorPro RM 69N Naturalny przemysłowy środek czyszczący, 10l

Nieszkodliwy naturalny przemysłowy środek czyszczący RM 69N na bazie naturalnych składników do czyszczenia pośredniego i konserwacyjnego w logistyce i produkcji. Bezpiecznie usuwa plamy z oleju i smaru.

Naturalny przemysłowy środek czyszczący RM 69N składa się w ponad 99% ze składników pochodzenia naturalnego, a zawarte w nim substancje powierzchniowo pochodzące z kokosa i kukurydzy są pozyskiwane z odpadów przemysłu spożywczego. Nie zawiera substancji zapachowych, barwników i olejów silikonowych, dzięki czemu doskonale sprawdzi się w zakładach zajmujących się obróbką metali i farb oraz w przemyśle motoryzacyjnym. Środek RM 69N nie jest niebezpieczny i nie zawiera fosforanów, mikroplastiku ani innych krytycznych składników. Nie jest również towarem niebezpiecznym, co czyni go tańszym w transporcie. Naturalny przemysłowy środek czyszczący nie podlega żadnym specjalnym warunkom przechowywania. Pomimo naturalnej formuły zapewnia wysoką moc czyszczenia, która dorównuje konwencjonalnym detergentom, oraz skutecznie usuwa plamy z oleju i tłuszczu. Ten niskopieniący środek czyszczący pozwala na pełne wykorzystanie zbiornika na zanieczyszczoną wodę i jest ekonomiczny w użyciu dzięki stężeniu wynoszącemu zaledwie 0,5%. Idealnie nadaje się do czyszczenia pośredniego i konserwacyjnego posadzek przemysłowych i ESD w centrach logistycznych i zakładach produkcyjnych, a także w supermarketach, n

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 11
Waga (kg) 10
Waga z opakowaniem (kg) 10,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 188 x 307
FloorPro RM 69N Naturalny przemysłowy środek czyszczący, 10l
FloorPro RM 69N Naturalny przemysłowy środek czyszczący, 10l
FloorPro RM 69N Naturalny przemysłowy środek czyszczący, 10l
FloorPro RM 69N Naturalny przemysłowy środek czyszczący, 10l

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  • Czyszczenie podłóg