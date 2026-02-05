RM 751 Środek do usuwania nalotu cementowego, 10l

Kwasowy środek do ręcznego i mechanicznego czyszczenia sanitariatów i budynków. Skutecznie usuwa kamień, osady wapienne, rdzę, osad mleczny, kamień moczowy i warstwę cementu.

Wydajny, wyjątkowo niskopieniący i dlatego idealny do stosowania z szorowarkami: kwasowy środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 751 firmy Kärcher. Detergent na bazie kwasu sulfaminowego do mechanicznego i ręcznego dokładnego czyszczenia skutecznie usuwa kamień, osady wapienne, rdzę, osad mleczny, kamień moczowy i warstwę cementu ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów, takich jak płytki ceramiczne, urządzenia sanitarne i metal. Środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 751 jest zatem idealnym rozwiązaniem do czyszczenia basenów oraz dogłębnego czyszczenia po pracach budowlanych. Dzięki zintegrowanej ochronie antykorozyjnej i łatwej separacji, środek do głębokiego czyszczenia jest również idealny do stosowania w środowiskach przemysłowych.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 0,7
Waga (kg) 10,9
Waga z opakowaniem (kg) 11,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 188 x 307

Właściwości

  • Silny kwasowy środek do dokładnego czyszczenia wszystkich twardych posadzek odpornych na działanie kwasów
  • Usuwa uporczywy kamień, rdzę, tłuszcz, zanieczyszczenia białkowe, piwne i mleczne
  • Skutecznie usuwa warstwę cementu
  • Bardzo niskie właściwości pieniące
  • Ochrona przed korozją
  • Szybkie oddzielanie oleju i wody w separatorze oleju (łatwa separacja = asf)
  • Wolny od NTA
RM 751 Środek do usuwania nalotu cementowego, 10l
RM 751 Środek do usuwania nalotu cementowego, 10l
RM 751 Środek do usuwania nalotu cementowego, 10l
RM 751 Środek do usuwania nalotu cementowego, 10l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Sprzątanie pobudowlane
  • Czyszczenie podłóg
Akcesoria