FRV 30 Me ytrengörare

Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria ytrengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.

Ytrengöraren FRV 30 Me i rostfritt stål möjliggör rengöring med varmvatten upp till 85 °C. Tack vare inbyggd, automatisk uppsugning av smutsvatten gör FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. FRV 30 Me är utrustad med en temperaturbeständig, 7,5 m lång sugslang av polyuretan. Andra kvalitetsegenskaper som utmärker den effektiva ytrengöraren är spårfria styrrullar och dubbla, keramiska lager. Tekniska data: Max. 250 bar, 1 300 l/h. (Beställ maskinspecifik munstyckssats separat.)

Specifikationer

Tekniska data

Anslutningsgänga EASY!Lock
Färg Silver
Vikt inkl. förpackning (kg) 7,6
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