Rotacijska krtača za pranje WB 130

Vedno v gibanju: rotacijska krtača za pranje z zamenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lak, steklo ali plastika. Priključek lahko hitro zamenjate s pomočjo vgrajenega vzvoda za sprostitev.

Kärcherjeva rotacijska krtača za pranje WB 130 v kombinaciji z zamenljivim nastavkom za čiščenje Universal, je zlasti primerna za površine, kot so lak, steklo ali plastika. Zmogljiv rotacijski pogon zagotavlja učinkovito in temeljito čiščenje. Krtača za pranje je opremljena s sprostilnim vzvodom za hitro in preprosto zamenjavo nastavkov brez stika z umazanijo in prosojnim pokrovom za še boljši rezultat čiščenja. Čistilo se po potrebi lahko nanaša z visokotlačnim čistilnikom. Krtačo za pranje lahko priključite na vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov od K2 do K7. Zamenljiva nastavka Car & Bike in Home & Garden, sta na voljo ločeno ter sta zasnovana posebej za občutljive ali neobčutljive površine.

Značilnosti in prednosti
Vrtljiva krtačna glava
  • Nežno, neagresivni in učinkovito čiščenje
  • Priročno in udobno čiščenje.
Menjava nastavkov s sprostilnim vzvodom
  • Hitra in preprosta menjava nastavka brez stika z umazanijo.
  • Vaše roke ostanejo vedno čiste.
  • Izberite pravi nastavek za različne vrste čiščenja.
Doziranje čistila s krtačo, priključeno na visokotlačni čistilnik.
  • Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Prosojno ohišje
  • Izkušnja čiščenja z vidno tehnologijo.
Integrirana površina s ščetinami.
  • Zmanjšuje pršenje vode in varuje uporabnika ter okolico.
Združljivo z adapterjem za vrtno cev
  • Priključek na vrtno cev, lahko se uporablja brez visokotlačnega čistilnika.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,39
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,497
Mere (D × Š × V) (mm) 305 x 156 x 137

Če imate kakršna koli vprašanja o prejšnjem modelu, WB 120, se obrnite na enega od naših servisnih partnerjev ali zastopnikov Kärcher.

