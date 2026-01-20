Kärcherjeva rotacijska krtača za pranje WB 130 v kombinaciji z zamenljivim nastavkom za čiščenje Universal, je zlasti primerna za površine, kot so lak, steklo ali plastika. Zmogljiv rotacijski pogon zagotavlja učinkovito in temeljito čiščenje. Krtača za pranje je opremljena s sprostilnim vzvodom za hitro in preprosto zamenjavo nastavkov brez stika z umazanijo in prosojnim pokrovom za še boljši rezultat čiščenja. Čistilo se po potrebi lahko nanaša z visokotlačnim čistilnikom. Krtačo za pranje lahko priključite na vse Kärcherjeve visokotlačne čistilnike razredov od K2 do K7. Zamenljiva nastavka Car & Bike in Home & Garden, sta na voljo ločeno ter sta zasnovana posebej za občutljive ali neobčutljive površine.