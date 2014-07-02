Sesalna cev iz serije eco!ogic je primerna za vse naprave K 4 do K 7 in omogoča sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo. Cev je brez ftalatov in PVC-ja, kar v 90 % jo je možno reciklirati, poleg tega je zapakirana v okolju prijazni embalaži.