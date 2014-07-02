SH 5, sesalna cev eco!ogic

Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo.

Sesalna cev iz serije eco!ogic je primerna za vse naprave K 4 do K 7 in omogoča sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo. Cev je brez ftalatov in PVC-ja, kar v 90 % jo je možno reciklirati, poleg tega je zapakirana v okolju prijazni embalaži.

Značilnosti in prednosti
Za enostavno sesanje
  • Hitri dovod vode; Oskrba z vodo za visokotlačni čistilec.
Zelo priročno
  • Praktično sesanje vode omogoča rabo alternativnih vodnih virov, kar je prijazno do naravnih virov.
Okolju prijazno
  • Brez Phthalatov in PVC , 90-odstotno recikliranje in izjemno okolju prijazna embalaža.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Bela
Teža (Kg) 0,704
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,897
Mere (D × Š × V) (mm) 250 x 250 x 85

Kompatibilne naprave
Področja uporabe
  • Sesanje zalog vode npr. iz cistern, cistern za deževnico, raznih drugih virov ipd.
