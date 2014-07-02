WB 60, mehka pralna krtača

Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.

Mehka krtača z delovno širino 248 mm je še posebej primerna za čiščenje večjih površin - od zimskih vrtov do avtomobila, raznih plovil, avtodomov vse do rolet. Kljub odličnemu učinku čiščenja pa so mehke ščetine krtače povsem nežne do površine. Poleg tega objekt čiščenja pred neželenimi praskami in poškodbami ščiti tudi zaščitni obroč. Pokrivna matica, ki je prav tako vključena v obseg dobave, zagotavlja stabilen položaj v visokotlačni pištoli, gumijasta prevleka odstranjuje tudi najtrdovratnejšo umazanijo kot npr. muhe. Ergonomsko oblikovan ročaj zagotavlja enostavno in udobno rokovanje. Na kratko: idealna rešitev za naloge čiščenja, kjer je potrebno očistiti velike površine okoli hiše ali na vrtu. Mehka pralna krtača je primerna za vse Kärcherjeve Consumer visokotlačne čistilnike razredov K2 - K7.

Značilnosti in prednosti
248 mm delovna širina
  • Dobra površinska zmogljivost - idealno za čiščenje večjih površin.
Gumijasta prevleka
  • Odstranjevanje trdovratne umazanije
Nanos čistila
  • Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Mehke ščetine, ki so nežne do površine
  • Nežno in neagresivno čiščenje vseh občutljivih površin
Neprekinjen zaščitni obroč
  • Zaščita površine pred praskami
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,291
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,471
Mere (D × Š × V) (mm) 270 x 261 x 177

