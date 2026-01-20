Zaštita pred pršenjem
Transparentna zaščtita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov.
Popolno za čiščenje kotov in robov: zaščtita pred pršenjem, razvita posebaj za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ki uporabnika in okolico zanesljivo ščiti pred pršenjem vode. Transparentna izvedba v vsakem trenutku zagotavlja prosto vidljivost mesta, ki se čisti. Ta del pribora je, seveda, kompatibilen z vsemi novimi Vario Power curkovnimi cevmi in Multi Jet-ti, kot tudi z novimi rotorskimi šobami. (Ni primerno za MP 145 in MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))
Značilnosti in prednosti
Zaščita pred špricanjem
- Zanesljiva zaščita uporabnika pred pršenjem vode - predvsem pri čiščenju kotov in robov.
Transparentna izvedba
- Prost pogled na površino, ki se čisti zagotavlja boljše rezultate čiščenja.
V obseg izdobave je vključenih več adapterjev.
- Kompatibilno z vsemi novimi Vario Power razpršilnimi cevmi in Multi Jet napravami, kot tudi dosedanjimi in novimi rotorskimi šobami.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,325
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,543
|Mere (D × Š × V) (mm)
|220 x 188 x 237
* Ni primerno za MP 145 in MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
Video posnetki
Kompatibilne naprave
