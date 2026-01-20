Popolno za čiščenje kotov in robov: zaščtita pred pršenjem, razvita posebaj za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ki uporabnika in okolico zanesljivo ščiti pred pršenjem vode. Transparentna izvedba v vsakem trenutku zagotavlja prosto vidljivost mesta, ki se čisti. Ta del pribora je, seveda, kompatibilen z vsemi novimi Vario Power curkovnimi cevmi in Multi Jet-ti, kot tudi z novimi rotorskimi šobami. (Ni primerno za MP 145 in MP 180 Multi Power Jet 5-in-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0))