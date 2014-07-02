Súprava na pieskovanie

Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (Abrazívne médium na objednávku). Hodí sa pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K2 - K7.

Vlastnosti a výhody
Pieskovanie a otryskávanie vodou pomocou vysokotlakového čističa
  • Vylepšené uvoľňovanie špiny
Obzvlášť vysoký výkon
  • Odstraňovanie hrdze, farby a nepoddajných nečistôt
Plná čistiaca sila
  • Cielené čistenie nepoddajných nečistôt.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 525 x 110 x 100
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Odstránenie hrdze a farby
  • Priľnuté nečistoty
Súprava na pieskovanie náhradný diel

