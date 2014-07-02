Uhlový pracovný nadstavec

Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (takmer 1 m). Zahnutý pracovný nadstavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut. Hodí sa pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosť triedy K2 - K7.

Vlastnosti a výhody
Extra dlhý zahnutý pracovný nadstavec (cca 1 m)
  • Pohodlné čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné žľaby, strechy áut alebo podvozky.
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
  • Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Vysokotlakový plochý prúd
  • Rovnomerné čistenie a uvoľňovanie zažratých nečistôt
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 930 x 43 x 116

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Podvozok auta
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Nádoby na odpad
  • Sudy s dažďovou vodou
  • Čistenie podbehov vozidiel
  • Barely
  • Schody
Uhlový pracovný nadstavec náhradný diel

