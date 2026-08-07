Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 2

Vyvinuté pre montáž na už existujúce vysokotlakové čističe: Súprava 2 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nadstavcom, vysokotlakovou hadicou a potrebnými adaptérmi.

Používajte technológiu EASY!Force, ale ponechajte si existujúci vysokotlakový čistič od spoločnosti Kärcher: Súprava EASY!Force 2 so všetkými vhodnými časťami až po trysku. Súprava obsahuje vysokotlakovú pištoľ EASY!Force (4.118-005), pracovný nadstavec (4.112-000) s dĺžkou 1 050 mm a prípojky EASY!Lock, vysokotlakovú hadicu Premium s dĺžkou 10 m, ktorá je vhodná až do pracovného tlaku 315 barov, adaptér 2 (4.111-030) na pripojenie zariadenia, ako aj adaptér 8 (4.111-036) pre vysokotlakové dýzy s prípojkou M 18 × 1,5.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit EASY!Lock
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,8
Kompatibilné stroje