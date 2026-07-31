Привод для цилиндрических щеток, обеспечивающий их вращение за счет потока воды, изготовлен из высококачественных и долговечных материалов – нержавеющей стали и полиэфирэфиркетона (PEEK). Он значительно расширяет спектр применения наших профессиональных аппаратов высокого давления, в т. ч. малогабаритных моделей с относительно малым расходом воды. Привод со встроенной разбрызгивающей балкой для эффективного увлажнения очищаемых поверхностей позволяет использовать щеточные насадки разной жесткости, замена которых производится очень быстро и легко. Он устанавливается по выбору непосредственно на струйной или телескопической трубке. Насадки разных типов подходят для очистки самых разнообразных материалов – как чувствительных к механическим воздействиям фасадов, стекол и солнечных батарей, так и шероховатых поверхностей или террас с каменными или деревянными покрытиями. При этом при чистке фасадов вращающиеся щетки обеспечивают самопроизвольное перемещение привода вверх, уменьшающее усилия, затрачиваемые оператором на выполнение работы. В качестве опций предлагаются брызговик (4.762-621.0) и регулируемый шарнир (4.481-042.0).