Привод для роликової щітки 500
Привод для обертання циліндричних щіток, який приводиться в дію потоком води. Призначений для очищення фасадів або сонячних батарей за допомогою наших професійних апаратів високого тиску. Встановлюється на струменевій трубці (звичайній або телескопічній).
Привод для циліндричних щіток, який забезпечує їхнє обертання за рахунок потоку води, виготовлений із високоякісних і довговічних матеріалів – нержавіючої сталі і поліефірефіркетона (PEEK). Він значно розширює спектр застосування наших професійних апаратів високого тиску, в т. ч. малогабаритних моделей з відносно малою витратою води. Привод із вбудованою розбризкуючою балкою для ефективного зволоження поверхонь, які очищаються, дозволяє використовувати щіткові насадки різної жорсткості, заміна яких проводиться дуже швидко і легко. Він встановлюється за вибором безпосередньо на струменевій або телескопічній трубці. Насадки різних типів підходять для очищення найрізноманітніших матеріалів – як чутливих до механічних впливів фасадів, скла та сонячних батарей, так і шорстких поверхонь або терас з кам'яними або дерев'яними покриттями. При цьому при очищенні фасадів обертові щітки забезпечують переміщення приводу вгору, що зменшує зусилля, які витрачаються оператором на виконання роботи. У якості опції пропонуються бризковик (4.762-621.0) і регульований шарнір (4.481-042.0).
Особливості та переваги
Привод для циліндричних щіток, який приводиться в дію потоком водиНе потрібен приводний двигун. Апарат відрізняється особливо компактною конструкцією і малою вагою. Високоякісна конструкція з нержавіючої сталі і полімеру PEEK.
Змінні щіткові насадкиРізні щітки для оптимального очищення будь-яких поверхонь. Надійна фіксація щіткових насадок, яка супроводжується чітким клацанням, гарантує безпечну роботу. Кольорове кодування полегшує вибір підходящої щіткової насадки.
Вбудована розбризкуюча балкаРівномірне зволоження поверхні по всій довжині щітки.
Специфікації
Технічні характеристики
|Продуктивність (л/год)
|350 / 1000
|Температура води на вході (°C)
|40
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|2,1
Відео
Сумісна техніка
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (ручний барабан для шланга та грязьова фреза у стандартній комплектації)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (з грязьовою фрезою)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA (з автоматичним барабаном для шлангу)
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Області застосування
- Для очищення сонячних батарей, скляних і плексігласових поверхонь, засклення зимових садів
- Для очищення фасадів, ролетів і жалюзі
- Для очищення текстильних і плівкових тентів
- Для очищення терас з кам'яними або дерев'яними покриттями
Аксесуари
Запчастини для Привод для роликової щітки 500
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