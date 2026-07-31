Привод для циліндричних щіток, який забезпечує їхнє обертання за рахунок потоку води, виготовлений із високоякісних і довговічних матеріалів – нержавіючої сталі і поліефірефіркетона (PEEK). Він значно розширює спектр застосування наших професійних апаратів високого тиску, в т. ч. малогабаритних моделей з відносно малою витратою води. Привод із вбудованою розбризкуючою балкою для ефективного зволоження поверхонь, які очищаються, дозволяє використовувати щіткові насадки різної жорсткості, заміна яких проводиться дуже швидко і легко. Він встановлюється за вибором безпосередньо на струменевій або телескопічній трубці. Насадки різних типів підходять для очищення найрізноманітніших матеріалів – як чутливих до механічних впливів фасадів, скла та сонячних батарей, так і шорстких поверхонь або терас з кам'яними або дерев'яними покриттями. При цьому при очищенні фасадів обертові щітки забезпечують переміщення приводу вгору, що зменшує зусилля, які витрачаються оператором на виконання роботи. У якості опції пропонуються бризковик (4.762-621.0) і регульований шарнір (4.481-042.0).