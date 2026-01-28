Mindig ideálisan elfér: a stílusos tömlődoboz helytakarékosan a falra szerelhető, és csatlakozótömlővel csatlakozik a csaphoz. A fali tartónak köszönhetően a tömlődoboz több mint 180°-kal elforgatható, így a tömlő a kert minden sarkába könnyedén eljut. A kerti tömlő könnyedén meghosszabbítható maximum 15 méter hosszúra. Megfelelő reteszelési fokozatok vannak: a tömlő rövid időközönként teljesen automatikusan bekapcsol. A tömlő végének óvatos meghúzása feloldja a reteszelő mechanizmust, így a tömlő automatikusan és ellenőrzött módon, csomók és gubancok nélkül húzódik vissza. Az innovatív FlexChange szerelési rendszerrel a tömlődoboz szerszám nélkül levehető a fali tartóról. Ez ideális a téli időszakban történő egyszerű tároláshoz vagy a fali konzol és az opcionális tartozékként kapható tömlőspicc közötti rugalmas használathoz. A tömlődoboz UV- és fagyálló is, így egész évben a ház falán tartható. A lopás elleni védelem érdekében kábelzárat lehet felszerelni. A Kärcher öt év garanciát vállal a termékre.