Mindig tökéletesen elpakolható: a stílusos tömlődoboz helytakarékosan a falra szerelhető, és egy csatlakozótömlővel csatlakozik a csaphoz. A fali tartónak köszönhetően a tömlődoboz akár több mint 180°-kal is elforgatható, így könnyedén eléri a kert minden sarkát. A kerti tömlő könnyedén meghosszabbítható maximum 35 méter hosszúra. Megfelelő reteszelési fokozatok vannak: a tömlő rövid időközönként teljesen automatikusan bekapcsol. A tömlő végének óvatos meghúzása feloldja a reteszelő mechanizmust, így a tömlő automatikusan és ellenőrzött módon, csomók és gubancok nélkül húzódik vissza. A tömlődoboz a FlexChange innovatív rögzítési rendszerrel is nyer jó pontokat, amely lehetővé teszi a tömlődoboz egyszerű cseréjét a fali konzol és az opcionálisan kapható tömlőspicc között. A fali tartó szintén levehető, és nyílásokkal rendelkezik a fúvókák és öntözési tartozékok számára. A tömlődoboz UV- és fagyálló is, ezért egész évben a ház falán helyezhető el. A Kärcher 5 év gyártói garanciát vállal a termékre.