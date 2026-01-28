HBX 5.35 Automatic

Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 35 m-es tömlővel és automatikus tömlővisszahúzással - nincs többé lehajolás, tekergetés vagy a keze bepiszkolása.

Mindig tökéletesen elpakolható: a stílusos tömlődoboz helytakarékosan a falra szerelhető, és egy csatlakozótömlővel csatlakozik a csaphoz. A fali tartónak köszönhetően a tömlődoboz akár több mint 180°-kal is elforgatható, így könnyedén eléri a kert minden sarkát. A kerti tömlő könnyedén meghosszabbítható maximum 35 méter hosszúra. Megfelelő reteszelési fokozatok vannak: a tömlő rövid időközönként teljesen automatikusan bekapcsol. A tömlő végének óvatos meghúzása feloldja a reteszelő mechanizmust, így a tömlő automatikusan és ellenőrzött módon, csomók és gubancok nélkül húzódik vissza. A tömlődoboz a FlexChange innovatív rögzítési rendszerrel is nyer jó pontokat, amely lehetővé teszi a tömlődoboz egyszerű cseréjét a fali konzol és az opcionálisan kapható tömlőspicc között. A fali tartó szintén levehető, és nyílásokkal rendelkezik a fúvókák és öntözési tartozékok számára. A tömlődoboz UV- és fagyálló is, ezért egész évben a ház falán helyezhető el. A Kärcher 5 év gyártói garanciát vállal a termékre.

Jellemzők és előnyök
HBX 5.35 Automatic: FlexChange
FlexChange
Nincs csavar, nincs szerszám, nincs stressz: az egyedülálló Kärcher FlexChange rendszerrel a tömlődoboz másodpercek alatt levehető a fali tartóról vagy a tömlőcsapról (pl. télen).
HBX 5.35 Automatic: Praktikus fúvókatartó
Praktikus fúvókatartó
A fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók a kényelmes tárolás érdekében.
HBX 5.35 Automatic: Tömlőtároló
Tömlőtároló
Húzza meg röviden a tömlő végét, és a tömlőbehúzó automatikusan teljesen behúzza a tömlőt. Maximális kényelem csomók, tekergetés és a keze bepiszkolása nélkül.
Tömlővezeték kivezetés a doboz alsó oldalán
  • A jobb időjárás elleni védelem és a hosszabb élettartam érdekében.
Falra szerelhető tömlődoboz 180°-os alkalmazással
  • A fali tartóra szerelve a tömlődoboz több mint 180°-kal elforgatható. Ez maximális mozgásszabadságot biztosít a kert öntözésekor a tömlő elgörbülése nélkül.
Robusztus és levehető fali konzol
  • A robusztus anyagok használata fémmaggal biztosítja a hosszú távú tartósságot és stabilitást. Különösen praktikus: a levehető fali konzolnak köszönhetően nem akad be.
Integrált tömlőfék
  • Az automatikus tömlővisszahúzás tömlőfékkel van kombinálva, így a tömlő automatikusan, szabályozottan és lassan visszatekeredik a tömlődobozba.
Integrált tömlővezető
  • Csomósodás és gubancolódás nélkül: a tömlő egyenletesen és vezetve húzódik be.
Ergonomikus hordozófogantyú
  • Az ergonomikus hordozófogantyúnak köszönhetően a tömlődoboz egy kézzel is könnyen szállítható.
Azonnal üzemkész
  • Az öntözőtartozékok a szállítási csomagban szerepelnek.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 35
Tömlő átmérője (mm) 11
Csatlakozótömlő (m) 1,5 (1/2")
Kefenyomás (bar) 24
Csavarok távolsága fali szereléshez (mm) 79
Szín fekete
Súly (kg) 13
Csomagolási súly (kg) 17,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 810 x 220 x 595

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó: 2 Darab(ok)
  • Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 1 Darab(ok)
  • G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
  • Szórófej: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Készlet
  • Automatikus tömlővisszahúzás
  • Tömlővezetés
  • Fúvóka tartó
  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
  • Fali konzol, csavarokkal és szegecsekkel együtt
  • PrimoFlex csatlakozó tömlő: 1.5 m
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Közepes és nagy területek
