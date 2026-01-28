Hose Box HBX 4.20 Automatic

Mindig használatra kész: tömlődoboz a kényelmes és rugalmas öntözéshez. 20 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással – nincs többé lehajlás, tekerés vagy beszennyeződés.

Mindig ideálisan elhelyezhető: a stílusos tömlődoboz a helytakarékosság érdekében a falra van szerelve, és egy csatlakozótömlővel csatlakozik a csaphoz. A fali konzolnak köszönhetően a tömlődoboz több mint 180°-kal elfordítható, így a tömlő könnyedén eléri a kert minden sarkát. A kerti tömlő könnyedén meghosszabbítható maximum 20 méteres hosszúságra. Léteznek megfelelő reteszelési fokozatok: a tömlő rövid időközönként teljesen automatikusan bepattan. A tömlő végének gyengéd meghúzása kioldja a reteszelő mechanizmust, így a tömlő automatikusan és szabályozottan, megtörések és csomók nélkül visszahúzódik. Az innovatív FlexChange szerelési rendszerrel a tömlődoboz szerszám nélkül eltávolítható a fali konzolról. Ideális a könnyű tároláshoz télen, vagy rugalmasan használható a fali tartó és a tömlőtüske között, amely opcionális tartozékként kapható. A tömlődoboz UV- és fagyálló is, ezért egész évben a ház falán tartható. A lopás elleni védelem érdekében kábelzár rögzíthető. A Kärcher öt év garanciát vállal a termékre.

Jellemzők és előnyök
Hose Box HBX 4.20 Automatic: FlexChange
FlexChange
Nincs csavar, nincs szerszám, nincs stressz: az egyedülálló Kärcher FlexChange rendszerrel a tömlődoboz másodpercek alatt levehető a fali tartóról vagy a tömlőcsapról (pl. télen).
Hose Box HBX 4.20 Automatic: Praktikus fúvókatartó
Praktikus fúvókatartó
A fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók a kényelmes tárolás érdekében.
Hose Box HBX 4.20 Automatic: Tömlőtároló
Tömlőtároló
Húzza meg röviden a tömlő végét, és a tömlőbehúzó automatikusan teljesen behúzza a tömlőt. Maximális kényelem csomók, tekergetés és a keze bepiszkolása nélkül.
Tömlővezeték kivezetés a doboz alsó oldalán
  • A jobb időjárás elleni védelem és a hosszabb élettartam érdekében.
Falra szerelhető tömlődoboz 180°-os alkalmazással
  • A fali tartóra szerelve a tömlődoboz több mint 180°-kal elforgatható. Ez maximális mozgásszabadságot biztosít a kert öntözésekor a tömlő elgörbülése nélkül.
Robusztus és levehető fali konzol
  • A robusztus anyagok használata fémmaggal biztosítja a hosszú távú tartósságot és stabilitást. Különösen praktikus: a levehető fali konzolnak köszönhetően nem akad be.
Integrált tömlőfék
  • Az automatikus tömlővisszahúzás tömlőfékkel van kombinálva, így a tömlő automatikusan, szabályozottan és lassan visszatekeredik a tömlődobozba.
Integrált tömlővezető
  • Csomósodás és gubancolódás nélkül: a tömlő egyenletesen és vezetve húzódik be.
Ergonomikus hordozófogantyú
  • Az ergonomikus hordozófogantyúnak köszönhetően a tömlődoboz egy kézzel is könnyen szállítható.
Azonnal üzemkész
  • Az öntözőtartozékok a szállítási csomagban szerepelnek.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 20
Tömlő átmérője (mm) 11
Csatlakozótömlő (m) 1,5 (1/2")
Kefenyomás (bar) 24
Csavarok távolsága fali szereléshez (mm) 79
Szín fekete
Súly (kg) 8,7
Csomagolási súly (kg) 12,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 781 x 220 x 541

A csomag tartalma

  • Tömlőcsatlakozó: 2 Darab(ok)
  • Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 1 Darab(ok)
  • G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
  • Szórófej: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Készlet
  • Automatikus tömlővisszahúzás
  • Tömlővezetés
  • Fúvóka tartó
  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
  • Fali konzol, csavarokkal és szegecsekkel együtt
  • PrimoFlex csatlakozó tömlő: 1.5 m
Alkalmazási területek
  • Kertöntözés
  • Kis és közepes méretű területek
