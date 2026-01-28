Mindig ideálisan elhelyezhető: a stílusos tömlődoboz a helytakarékosság érdekében a falra van szerelve, és egy csatlakozótömlővel csatlakozik a csaphoz. A fali konzolnak köszönhetően a tömlődoboz több mint 180°-kal elfordítható, így a tömlő könnyedén eléri a kert minden sarkát. A kerti tömlő könnyedén meghosszabbítható maximum 20 méteres hosszúságra. Léteznek megfelelő reteszelési fokozatok: a tömlő rövid időközönként teljesen automatikusan bepattan. A tömlő végének gyengéd meghúzása kioldja a reteszelő mechanizmust, így a tömlő automatikusan és szabályozottan, megtörések és csomók nélkül visszahúzódik. Az innovatív FlexChange szerelési rendszerrel a tömlődoboz szerszám nélkül eltávolítható a fali konzolról. Ideális a könnyű tároláshoz télen, vagy rugalmasan használható a fali tartó és a tömlőtüske között, amely opcionális tartozékként kapható. A tömlődoboz UV- és fagyálló is, ezért egész évben a ház falán tartható. A lopás elleni védelem érdekében kábelzár rögzíthető. A Kärcher öt év garanciát vállal a termékre.