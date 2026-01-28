Hose Box HBX 5.30 Automatic
A tömlődoboz a kényelmes, rugalmas és könnyed öntözéshez. 30 m-es tömlővel és automatikus tömlőbehúzással – nincs többé lehajlás, tekerés vagy beszennyeződés.
Mindig tökéletesen elhelyezhető: a stílusos tömlődoboz a helytakarékosság érdekében a falra van szerelve, és egy csatlakozótömlővel csatlakozik a csaphoz. A fali konzolnak köszönhetően a tömlődoboz több mint 180°-ban is elforgatható, így könnyedén eléri a kert minden sarkát. A kerti tömlő könnyedén meghosszabbítható maximum 30 méteres hosszúságra. Léteznek megfelelő reteszelési fokozatok: a tömlő rövid időközönként teljesen automatikusan bepattan. A tömlő végének gyengéd meghúzása kioldja a reteszelő mechanizmust, így a tömlő automatikusan és szabályozottan, megtörések és csomók nélkül visszahúzódik. A tömlődoboz a FlexChange innovatív rögzítőrendszerrel is pontokat szerez, amely a tömlődoboznak a fali konzol és a tömlőtüske közötti könnyű átkapcsolását teszi lehetővé. A fali tartó is levehető, és nyílásokkal rendelkezik a fúvókák és az öntözési tartozékok számára. A tömlődoboz UV- és fagyálló is, ezért egész évben elhelyezhető a ház falán. A lopás megakadályozása érdekében kábelzárat lehet felszerelni. A Kärcher 5 év garanciát vállal a termékre.
Jellemzők és előnyök
FlexChangeNincs csavar, nincs szerszám, nincs stressz: az egyedülálló Kärcher FlexChange rendszerrel a tömlődoboz másodpercek alatt levehető a fali tartóról vagy a tömlőcsapról (pl. télen).
Praktikus fúvókatartóA fúvókák és szórófejek a fali konzolra akaszthatók a kényelmes tárolás érdekében.
TömlőtárolóHúzza meg röviden a tömlő végét, és a tömlőbehúzó automatikusan teljesen behúzza a tömlőt. Maximális kényelem csomók, tekergetés és a keze bepiszkolása nélkül.
Tömlővezeték kivezetés a doboz alsó oldalán
- A jobb időjárás elleni védelem és a hosszabb élettartam érdekében.
Falra szerelhető tömlődoboz 180°-os alkalmazással
- A fali tartóra szerelve a tömlődoboz több mint 180°-kal elforgatható. Ez maximális mozgásszabadságot biztosít a kert öntözésekor a tömlő elgörbülése nélkül.
Robusztus és levehető fali konzol
- A robusztus anyagok használata fémmaggal biztosítja a hosszú távú tartósságot és stabilitást. Különösen praktikus: a levehető fali konzolnak köszönhetően nem akad be.
Integrált tömlőfék
- Az automatikus tömlővisszahúzás tömlőfékkel van kombinálva, így a tömlő automatikusan, szabályozottan és lassan visszatekeredik a tömlődobozba.
Integrált tömlővezető
- Csomósodás és gubancolódás nélkül: a tömlő egyenletesen és vezetve húzódik be.
Ergonomikus hordozófogantyú
- Az ergonomikus hordozófogantyúnak köszönhetően a tömlődoboz egy kézzel is könnyen szállítható.
Azonnal üzemkész
- Az öntözőtartozékok a szállítási csomagban szerepelnek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlőhossz (m)
|30
|Tömlő átmérője (mm)
|11
|Csatlakozótömlő (m)
|1,5 (1/2")
|Kefenyomás (bar)
|24
|Csavarok távolsága fali szereléshez (mm)
|79
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|11,8
|Csomagolási súly (kg)
|15,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|810 x 220 x 595
A csomag tartalma
- Tömlőcsatlakozó: 2 Darab(ok)
- Tömlőcsatlakozó Aqua Stoppal: 1 Darab(ok)
- G 3/4 csapcsatlakozó G 1/2 szűkítőidommal: 1 Darab(ok)
- Szórófej: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Készlet
- Automatikus tömlővisszahúzás
- Tömlővezetés
- Fúvóka tartó
- Permetezési minta: kúpos sugár
- Permetezési minta: pontsugár
- Fali konzol, csavarokkal és szegecsekkel együtt
- PrimoFlex csatlakozó tömlő: 1.5 m
Videók
Kompatibilis készülékek
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 5 Basic
- K 5 Basic RM
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set *EU 2022
- PCL 4
- PCL 6
- K 2
- K 2 Basic *EU
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 FJ BB
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium
- K3 Car & Home T2
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
Alkalmazási területek
- Kertöntözés
- Közepes és nagy területek