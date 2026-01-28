Mindig tökéletesen elhelyezhető: a stílusos tömlődoboz a helytakarékosság érdekében a falra van szerelve, és egy csatlakozótömlővel csatlakozik a csaphoz. A fali konzolnak köszönhetően a tömlődoboz több mint 180°-ban is elforgatható, így könnyedén eléri a kert minden sarkát. A kerti tömlő könnyedén meghosszabbítható maximum 30 méteres hosszúságra. Léteznek megfelelő reteszelési fokozatok: a tömlő rövid időközönként teljesen automatikusan bepattan. A tömlő végének gyengéd meghúzása kioldja a reteszelő mechanizmust, így a tömlő automatikusan és szabályozottan, megtörések és csomók nélkül visszahúzódik. A tömlődoboz a FlexChange innovatív rögzítőrendszerrel is pontokat szerez, amely a tömlődoboznak a fali konzol és a tömlőtüske közötti könnyű átkapcsolását teszi lehetővé. A fali tartó is levehető, és nyílásokkal rendelkezik a fúvókák és az öntözési tartozékok számára. A tömlődoboz UV- és fagyálló is, ezért egész évben elhelyezhető a ház falán. A lopás megakadályozása érdekében kábelzárat lehet felszerelni. A Kärcher 5 év garanciát vállal a termékre.