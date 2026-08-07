Dzięki wytrzymałej powłoce niklowej obudowy wysokiej jakości lanca do piany DUO Advanced 3 z elastyczną regulacją kąta spryskiwania szczególnie dobrze nadaje się do stosowania z agresywnymi detergentami. Opracowana do czyszczenia za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z funkcją Servo Control i prędkościami przepływu od 900 do 2500 l/h lanca pianowa umożliwia użytkownikowi natychmiastowe przełączenie na strumień wysokociśnieniowy. Ponadto lanca DUO Advanced 3 jest wyposażona w wytrzymały, ergonomiczny dwulitrowy zbiornik na detergent z dodatkowym uchwytem na szyjce oraz dużym otworem do napełniania. Niezamierzone zmiany w dozowaniu detergentu są praktycznie niemożliwe dzięki precyzyjnemu, trzy-etapowemu dozowaniu za pośrednictwem zintegrowanej przesłony.