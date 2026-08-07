Lanca do piany DUO Advanced TR, 900 l/h - 2500 l/h

Lanca do piany DUO Advanced 3 opracowana do stosowania z agresywnymi detergentami. Wyposażona w funkcję przełączania do czyszczenia wysokociśnieniowego, regulację kąta spryskiwania oraz dwulitrowy zbiornik.

Dzięki wytrzymałej powłoce niklowej obudowy wysokiej jakości lanca do piany DUO Advanced 3 z elastyczną regulacją kąta spryskiwania szczególnie dobrze nadaje się do stosowania z agresywnymi detergentami. Opracowana do czyszczenia za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z funkcją Servo Control i prędkościami przepływu od 900 do 2500 l/h lanca pianowa umożliwia użytkownikowi natychmiastowe przełączenie na strumień wysokociśnieniowy. Ponadto lanca DUO Advanced 3 jest wyposażona w wytrzymały, ergonomiczny dwulitrowy zbiornik na detergent z dodatkowym uchwytem na szyjce oraz dużym otworem do napełniania. Niezamierzone zmiany w dozowaniu detergentu są praktycznie niemożliwe dzięki precyzyjnemu, trzy-etapowemu dozowaniu za pośrednictwem zintegrowanej przesłony.

Cechy i zalety
Lanca do piany DUO Advanced TR, 900 l/h - 2500 l/h: Możliwość bezpośredniego przełączania między środkami czyszczącymi a czyszczeniem wysokociśnieniowym
Możliwość bezpośredniego przełączania między środkami czyszczącymi a czyszczeniem wysokociśnieniowym
Oszczędność czasu z uwagi na brak konieczności wymiany lancy spryskującej lub instalowania akcesorium.
Lanca do piany DUO Advanced TR, 900 l/h - 2500 l/h: Ergonomiczny dwulitrowy pojemnik na detergent
Ergonomiczny dwulitrowy pojemnik na detergent
Umożliwia czyszczenie przez długi czas bez wysiłku.
Lanca do piany DUO Advanced TR, 900 l/h - 2500 l/h: Dozowanie detergentu ze zintegrowaną przesłoną
Dozowanie detergentu ze zintegrowaną przesłoną
Ułatwia precyzyjne, trzy-etapie dozowanie detergentu. Dla optymalnej jakości piany. Zapobiega nadmiernemu dozowaniu detergentu.
Obudowa z wytrzymałą powłoką niklową
  • Solidna budowa.
  • Ułatwia użycie agresywnych detergentów, gdy są potrzebne.
Elastyczne ustawianie kąta spryskiwania
  • Bardzo precyzyjny strumień piany.
  • Bezpieczna praca na dłuższych odległościach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 900 - 2500
Rozmiar dyszy (mm) 38
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Dozowanie (%) 1 - 2 - 4
Pojemność zbiornika (l) 2
Temperatura (°C) maks. 60
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 1,5

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  • Czyszczenie pojazdów w sektorze motoryzacja, w przemyśle i rolnictwie.
  • Budownictwo
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