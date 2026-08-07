Lanca do piany DUO Advanced TR, 900 l/h - 2500 l/h
Lanca do piany DUO Advanced 3 opracowana do stosowania z agresywnymi detergentami. Wyposażona w funkcję przełączania do czyszczenia wysokociśnieniowego, regulację kąta spryskiwania oraz dwulitrowy zbiornik.
Dzięki wytrzymałej powłoce niklowej obudowy wysokiej jakości lanca do piany DUO Advanced 3 z elastyczną regulacją kąta spryskiwania szczególnie dobrze nadaje się do stosowania z agresywnymi detergentami. Opracowana do czyszczenia za pomocą urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z funkcją Servo Control i prędkościami przepływu od 900 do 2500 l/h lanca pianowa umożliwia użytkownikowi natychmiastowe przełączenie na strumień wysokociśnieniowy. Ponadto lanca DUO Advanced 3 jest wyposażona w wytrzymały, ergonomiczny dwulitrowy zbiornik na detergent z dodatkowym uchwytem na szyjce oraz dużym otworem do napełniania. Niezamierzone zmiany w dozowaniu detergentu są praktycznie niemożliwe dzięki precyzyjnemu, trzy-etapowemu dozowaniu za pośrednictwem zintegrowanej przesłony.
Cechy i zalety
Możliwość bezpośredniego przełączania między środkami czyszczącymi a czyszczeniem wysokociśnieniowymOszczędność czasu z uwagi na brak konieczności wymiany lancy spryskującej lub instalowania akcesorium.
Ergonomiczny dwulitrowy pojemnik na detergentUmożliwia czyszczenie przez długi czas bez wysiłku.
Dozowanie detergentu ze zintegrowaną przesłonąUłatwia precyzyjne, trzy-etapie dozowanie detergentu. Dla optymalnej jakości piany. Zapobiega nadmiernemu dozowaniu detergentu.
Obudowa z wytrzymałą powłoką niklową
- Solidna budowa.
- Ułatwia użycie agresywnych detergentów, gdy są potrzebne.
Elastyczne ustawianie kąta spryskiwania
- Bardzo precyzyjny strumień piany.
- Bezpieczna praca na dłuższych odległościach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|900 - 2500
|Rozmiar dyszy (mm)
|38
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Dozowanie (%)
|1 - 2 - 4
|Pojemność zbiornika (l)
|2
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,5
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