Lanca pianowa Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Specjalnie zaprojektowany do stosowania z silnymi środkami czyszczącymi: Wysokiej jakości wytrzymała lanca do piany Advanced 3 z regulacją kąta spryskiwania i korpusem wykonanym ze stopu Ecobrass do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.
Prosta obsługa, bardzo dobra jakość piany, a także korpus wykonany ze stopu Ecobrass, który jest bardzo odporny na działanie silnych środków czyszczących: Nasza trwała i wysokiej jakości lanca do piany Advanced 3 do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serwomechanizmem i wydajnością tłoczenia od 900 do 2500 l/h. Lanca do piany posiada ergonomiczny i wyjątkowo stabilny zbiornik na środek czyszczący z dużym wlewem i dodatkową możliwością chwytania za szyjkę. Dzięki precyzyjnemu, 3-poziomowemu dozowaniu za pośrednictwem zintegrowanej przegrody, niezamierzone przedstawienie się środka czyszczącego jest praktycznie niemożliwie. W zależności od zastosowania, kąt spryskiwania można elastycznie regulować.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|900 - 2500
|Rozmiar dyszy ( )
|38
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Dozowanie (%)
|1 - 2 - 4
|Pojemność zbiornika (l)
|1
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,8
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