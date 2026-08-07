Lanca pianowa Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Specjalnie zaprojektowany do stosowania z silnymi środkami czyszczącymi: Wysokiej jakości wytrzymała lanca do piany Advanced 3 z regulacją kąta spryskiwania i korpusem wykonanym ze stopu Ecobrass do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.

Prosta obsługa, bardzo dobra jakość piany, a także korpus wykonany ze stopu Ecobrass, który jest bardzo odporny na działanie silnych środków czyszczących: Nasza trwała i wysokiej jakości lanca do piany Advanced 3 do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serwomechanizmem i wydajnością tłoczenia od 900 do 2500 l/h. Lanca do piany posiada ergonomiczny i wyjątkowo stabilny zbiornik na środek czyszczący z dużym wlewem i dodatkową możliwością chwytania za szyjkę. Dzięki precyzyjnemu, 3-poziomowemu dozowaniu za pośrednictwem zintegrowanej przegrody, niezamierzone przedstawienie się środka czyszczącego jest praktycznie niemożliwie. W zależności od zastosowania, kąt spryskiwania można elastycznie regulować.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 900 - 2500
Rozmiar dyszy ( ) 38
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Dozowanie (%) 1 - 2 - 4
Pojemność zbiornika (l) 1
Temperatura (°C) maks. 60
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,8

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