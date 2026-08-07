Prosta obsługa, bardzo dobra jakość piany, a także korpus wykonany ze stopu Ecobrass, który jest bardzo odporny na działanie silnych środków czyszczących: Nasza trwała i wysokiej jakości lanca do piany Advanced 3 do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serwomechanizmem i wydajnością tłoczenia od 900 do 2500 l/h. Lanca do piany posiada ergonomiczny i wyjątkowo stabilny zbiornik na środek czyszczący z dużym wlewem i dodatkową możliwością chwytania za szyjkę. Dzięki precyzyjnemu, 3-poziomowemu dozowaniu za pośrednictwem zintegrowanej przegrody, niezamierzone przedstawienie się środka czyszczącego jest praktycznie niemożliwie. W zależności od zastosowania, kąt spryskiwania można elastycznie regulować.