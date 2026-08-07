Nowa lanca do piany Basic 3 została opracowana do myjek ciśnieniowych Kärcher bez funkcji Servo Control o prędkości przepływu 900–2500 litrów wody na godzinę i zaskakuje wyjątkowymi cechami. Na przykład używana w połączeniu z pianą czyszczącą RM 838 VehiclePro umożliwia zmniejszenie zużycia środka czyszczącego o 50% przy zapewnieniu imponującej jakości piany. Solidny korpus wykonany z mosiądzu oraz zastosowanie innych wysokiej jakości materiałów gwarantują długi okres eksploatacji, a inteligentne, trzystopniowe dozowanie za pośrednictwem zintegrowanej płyty skutecznie zapobiega niechcianym zmianom regulacji. Zbiornik na środek czyszczący również ma specjalne funkcje: stabilny i ergonomiczny kształt zapewnia dodatkową możliwość chwytania za kołnierz, duży otwór ułatwia napełnianie, a gwint wielokrotny przyspiesza zamykanie.