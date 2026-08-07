Lanca pianowa Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

Wysoka jakość, prostota i wytrzymałość: Lanca do piany Basic 3 przeznaczona do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu 900-2500 l/h. Zmniejsza zużycie środka czyszczącego o połowę przy utrzymaniu optymalnej jakości piany.

Nowa lanca do piany Basic 3 została opracowana do myjek ciśnieniowych Kärcher bez funkcji Servo Control o prędkości przepływu 900–2500 litrów wody na godzinę i zaskakuje wyjątkowymi cechami. Na przykład używana w połączeniu z pianą czyszczącą RM 838 VehiclePro umożliwia zmniejszenie zużycia środka czyszczącego o 50% przy zapewnieniu imponującej jakości piany. Solidny korpus wykonany z mosiądzu oraz zastosowanie innych wysokiej jakości materiałów gwarantują długi okres eksploatacji, a inteligentne, trzystopniowe dozowanie za pośrednictwem zintegrowanej płyty skutecznie zapobiega niechcianym zmianom regulacji. Zbiornik na środek czyszczący również ma specjalne funkcje: stabilny i ergonomiczny kształt zapewnia dodatkową możliwość chwytania za kołnierz, duży otwór ułatwia napełnianie, a gwint wielokrotny przyspiesza zamykanie.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 900 - 2500
Rozmiar dyszy ( ) 38
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Dozowanie (%) 1 - 2 - 4
Pojemność zbiornika (l) 1
Temperatura (°C) maks. 60
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,8

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