Känsliga ytor som fönster eller solpanelsystem kräver en motsvarande skonsam rengöringsmetod för att inte orsaka skador. Borsten med sina mjuka och skarvade borst skyddar det känsliga glaset samtidigt som den rengör det ordentligt – antingen med rent vatten eller högtryck. För detta syfte kan den enkelt och snabbt anslutas till ett vattenbärande teleskoprör eller ett högtrycksrör från Kärcher. En munstyckessats för rent vatten eller ett 25 ° högtrycksmunstycke garanterar båda användningar.