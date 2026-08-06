Borste mjuk

För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.

Känsliga ytor som fönster eller solpanelsystem kräver en motsvarande skonsam rengöringsmetod för att inte orsaka skador. Borsten med sina mjuka och skarvade borst skyddar det känsliga glaset samtidigt som den rengör det ordentligt – antingen med rent vatten eller högtryck. För detta syfte kan den enkelt och snabbt anslutas till ett vattenbärande teleskoprör eller ett högtrycksrör från Kärcher. En munstyckessats för rent vatten eller ett 25 ° högtrycksmunstycke garanterar båda användningar.

Egenskaper och fördelar
Lättbegriplig färgkodning
  • Färgkodningen underlättar valet av lämplig borste.
Mångsidiga tillämpningsområden
  • Integrerat högtrycksmunstycke för att använda borsten med en högtryckstvätt.
  • Inkl. 2 munstycken och 1 anslutningsstycke för användning med rent vatten.
  • Med 4 munstyckesanslutningar för optimal vattentillämpning.
Specifikationer

Tekniska data

Inloppstemperatur (°C) Max. 40
Anslutningsgänga M 18
Färg Blå
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,2
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Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • För rengöring av solenergianläggningar, ytor av (plexi)glas och drivhus
  • För rengöring av känsliga fasader med glas, PVC eller målade ytor
Tillbehör